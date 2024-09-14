Türkiye genelinde geniş bir etki yaratan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi, Resmi Gazete’de yayımlanan verilere göre, 8 milyon 482 bin 65 gence yüzme eğitimi vererek büyük bir başarı sağladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilen proje, 2018 yılında 72 ilde başlamış, 2019'da tüm Türkiye'ye yayılmıştı.

Proje, ilk beş yılında gençlere toplam 8 saatlik yüzme eğitimi sunmuştu. Ancak, bu sürenin yetersiz olduğu değerlendirildikten sonra, 2024 yılından itibaren eğitim süresi 16 saate çıkarılarak daha kapsamlı bir yüzme eğitimi sağlanmaya başlandı.

Eylül ayında 412 bin 680 genç yüzdü

Projeye olan ilgi, ilk yılında 125 bin 231 gençle başlamış ve her yıl artış göstermiştir. 2019'da 240 bin 794, 2020'de 654 bin 434, 2021'de 1 milyon 828 bin 931, 2022'de 2 milyon 451 bin 465 ve 2023'te 2 milyon 768 bin 530 genç, yüzme öğrenmişti. Bu yılın Eylül ayında ise 412 bin 680 genç, ilk kez yüzme deneyimi yaşadı. Okulların açılmasıyla birlikte bu sayının artması bekleniyor.

Projenin uluslararası alandaki etkisi de büyük oldu. Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Avrupa Yüzme Birliği (LEN) toplantısında projeyi tanıttı. Dönemin LEN Başkanı Pavilo Barelli, diğer ülkelerin de benzer projeler geliştirmesi tavsiyesinde bulundu. Bu öneri, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesinin Avrupa genelinde ilham kaynağı olmasına neden oldu.