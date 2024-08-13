Zafer Partisi İzmir İl Başkanlığı, Konak İlçe Başkanı Akın Aslan’ın sağlık sebepleri nedeniyle görevinden ayrıldığını açıkladı. Görev değişimi sonrası yapılan ilçe kongresinde Şükrü Basanel, Konak İlçe Başkanlığı’na seçildi.

Sağlık sebebiyle görev değişikliği

Zafer Partisi İzmir İl Başkanlığı, Konak İlçe Başkanı Akın Aslan’ın sağlık nedenleriyle görevinden ayrıldığını duyurdu. Aslan’ın uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı belirtilirken, bu durumun görev değişimine neden olduğu ifade edildi.

Akın Aslan’ın ayrılışının ardından yapılan ilçe kongresinde Şükrü Basanel, Konak İlçe Başkanlığı’na seçildi. Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi, önceki dönem ilçe başkanı Akın Aslan’a emekleri için teşekkür etti. Birgüvi, Aslan’ın görev sürecinde gösterdiği özveriyi takdir ederken, yeni seçilen ilçe başkanı Şükrü Basanel’e de başarılar diledi. Başkan Birgüvi, Basanel’in partiyi daha ileriye taşıyacağına inandığını belirtti.