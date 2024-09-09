Zafer Partisi İzmir’de Teşkilatlanma Sürecini Tamamladı

Zafer Partisi İzmir İl Teşkilatı, teşkilatlanma sürecinde önemli bir adımı tamamladı. İzmir ilçelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında Bayraklı, Selçuk ve Çeşme’de yapılan kongrelerle sürecin sonuna gelindi. 7-8 Eylül tarihlerinde yapılan kongreler geniş katılım ve coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi.

Bayraklı'da Çağrı Altınışık dönemi başladı

Bayraklı'da gerçekleştirilen kongrede, Avukat Çağrı Altınışık üyelerin oylarıyla ilçe başkanı seçildi. Kongreye il yönetimi ve partililer büyük ilgi gösterirken, İl Başkanı Naşit Birgüvi hükümetin ekonomik politikalarına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Birgüvi, Türkiye’nin ekonomik krizden hükümetin yanlış politikaları nedeniyle geçtiğini belirtti. Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, "Çanakkale’den Gazze’ye vatan savunması ve bağımsızlık mücadelesi" üzerine ilk ders açıklamasına da sert tepki gösterdi. Mezuniyet törenlerinde yemin eden genç teğmenlere soruşturma açılmasını ise kabul edilemez bulduğunu dile getirdi.

Selçuk’ta Özgür Ayhan Özkaynak güven tazeledi

8 Eylül'de Selçuk’ta gerçekleştirilen kongrede, mevcut başkan Özgür Ayhan Özkaynak tekrar ilçe başkanı seçildi. Zafer Partisi'nin oy potansiyelinin %20-25 bandında olduğunu belirten Özkaynak, bu oranı daha da yukarılara çıkarmak için büyük bir mücadele vereceklerini ifade etti. Özkaynak, Atatürkçü Türk Milliyetçiliği çizgisinde yerel ve genel iktidar alternatifi olduklarını vurgularken, kongreyi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Zafer, zafer benimdir diyebilenindir” sözüyle sonlandırdı.

Çeşme’de Ümit Özdağ’dan coşkulu konuşma

Çeşme kongresi, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın katılımıyla Çakabey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel ile Ekonomi ve Kalkınma Komisyonu Başkanı Bartu Soral da kongrede yer aldı.

Mevcut ilçe başkanı Ozan Erdoğan’ın yeniden seçildiği kongrede, Ümit Özdağ hükümetin ekonomik ve sosyal politikalarına ağır eleştiriler yöneltti. Özdağ, Zafer Partisi'nin Türkiye’nin sorunlarını çözebilecek kadrolara sahip olduğunu belirtirken, CHP’yi de Atatürk ilkelerinden uzaklaşmakla eleştirdi. “Bir partinin Atatürk tarafından kurulmuş olması, o partiyi Atatürk’ün partisi yapmaz. Bugün Atatürk’ün ilkelerini tavizsiz savunan tek parti Zafer Partisi’dir” diyen Özdağ, partinin Atatürkçü çizgisini vurguladı.

Kongrede ayrıca partiye yeni katılan üyelere rozetleri Ümit Özdağ ve Naşit Birgüvi tarafından takdim edildi.