Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Özbekistan uyruklu kız arkadaşı Sojida Kalandarova'nın yüzüne asit içerikli sıvı dökerek ölümüne neden olan sanık Özgür G. (45), Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Davanın Seyri

Karar duruşmasına tutuklu sanık Özgür G. ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, sanığın "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Sanık, olayda öldürme kastıyla hareket etmediğini ve yüzüne döktüğü sıvının tehlikeli olduğunu düşünmediğini savunarak beraatını istedi.

Sanığın avukatı, Sojida Kalandarova'nın olaydan 38 gün sonra hayatını kaybettiğini ve bu durumun olayla ilgili olmadığını öne sürerek müvekkilinin beraatini talep etti. Ancak mahkeme heyeti, sanığın eylemini "canavarca hisle kasten öldürme" olarak değerlendirerek iyi hal indirimi uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

Olayın ayrıntıları

Olay, 9 Mayıs'ta Pamukkale ilçesindeki bir otelde meydana geldi. Özbekistan uyruklu Sojida Kalandarova, Kırgızistanlı arkadaşı Sarvinoz Khairullaeva ile birlikte konakladıkları otelde, üzerlerine dökülen temizlik maddesiyle yaralanmıştı. Sanık Özgür G, olay sonrası Nazilli ilçesinde yakalanarak tutuklandı.

Otelin güvenlik kameraları, sanığın lobiye gelerek bir poşeti alması, odaya girmesi ve ardından otelden hızla çıkmasını kaydetmişti. Sojida Kalandarova, İzmir Bozkaya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Sarvinoz Khairullaeva ise Denizli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu olmuştu.

Sanık hakkında hazırlanan iddianame, Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Dava sürecinde sanığın, Sarvinoz Khairullaeva'ya yönelik işlediği suçun dosyası ise ayrılmıştı.