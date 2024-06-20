ESKİŞEHİR (AA) - GÜNHAN ÖZCEYLAN - Eskişehir'de yaşayan görme engelli üniversite öğrencisi Melisa Durak, 3 yıl önce zayıflamak amacıyla gittiği spor salonunda halterde kendini geliştirerek Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Göz damarlarındaki daralma nedeniyle doğuştan yüzde 90 görme engelli olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi 24 yaşındaki Melisa Durak, 2021 yılında zayıflamak için başladığı fitness çalışmalarında arkadaşı Salih Veysel Kök'ün teşvikiyle haltere yöneldi.

Kaldığı öğrenci yurdunun salonunda ağırlık sporu olan powerlifting çalışmalarını sürdürerek 5 ila 10 kilogramla başladığı ağırlık egzersizlerini artıran Melisa, beslenme ve uyku düzeni gibi konularda disiplin sağlayarak hızla gelişim gösterdi.

Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübüne kaydolan Melisa Durak, powerliftingde squat, deadlift ve benchpress alanlarında ayrı ayrı antrenmanlarla yaptığı skorları geliştirdi.

Görme engelli sporcu, geçen yıl temmuz ayında Mersin'de düzenlenen Görme Engelliler Powerlifting ve Bench Press Türkiye Halter Şampiyonası'nda 65 squat, 33 bench press ve 83 deadlift skorlarıyla 180 puana ulaşarak ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.

Yoğun antrenmanlarına devam eden Melisa Durak, 1-2 Haziran'da Ankara'da yapılan Görme Engelliler Powerlifting ve Bench Press Türkiye Halter Şampiyonası'nda ise 82,5 kilo sıkletinde 90 squat, 40 bench press, 111 deadlift skorlarıyla 241 puana ulaşarak birinci oldu ve altın madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

Melisa Durak, AA muhabirine, spor yaparken dış dünyadan uzaklaştığını ve antrenmanlarda kendisini daha iyi hissettiğini söyledi.

Spora başladığında aletlerin nasıl kullanılacağını bilmediğini, bazen küçük sakatlıklar yaşadığını belirten Melisa, "O sene okul saatlerimle yurdumdaki spor salonunun saatleri çakıştığı için çok sık gidemedim ancak bağımı koparmadım. Ben spora başlamadan önce erkek arkadaşım powerlifting sporuyla ilgileniyordu. Onun teşvikiyle, hafif ağırlıklardan başlayarak yükseltmeye çalıştım. Giderek sevmeye başladım çünkü güçlendiğimi hissetmek çok güzeldi. Ağırlık kaldırmak, zayıflama egzersizlerinden daha çok ilgimi çekti." diye konuştu.





- Şampiyonadan önce koronavirüsle mücadele etti





Melisa Durak, powerliftingde kendini geliştirmesiyle hayatının tamamen değiştiğini vurguladı.

Spor salonundaki eğitmenlerin de destekleriyle ilerlediğini anlatan Melisa, şunları kaydetti:



"Mersin'deki şampiyonaya hazırlandığım sırada koronavirüse yakalandım. 1,5 ay süren hastalığım, antrenman tempomu önemli ölçüde etkiledi. Halsizlik ve yüksek ateşle mücadele ettim. Bu durum psikolojimi de etkiledi. Zaten beni hastalığım değil antrenman yapamamak üzüyordu. Son 1 hafta kendimi toparlamaya çalıştım, 'Hasta olsam da gideceğim.' dedim ancak yine de disiplini elden bırakmadım. Uyku düzenime dikkat etmeye çalıştım, protein hesabına dikkat ettim, antrenmanlara istikrarlı olarak gittim ve gündelik hayatımı spor ekseninde düzenledim. Mersin'deki şampiyonada gözüm korktu çünkü benim sıkletimde çok fazla yarışmacı vardı. Kendimi motive ettim. 'Buraya sadece atmosferi koklamaya değil, derece alacağım öyle gideceğim' düşüncesiyle yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalıştım."

Melisa Durak, milli takıma girerek uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edip, başarılı olmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 23 yaşındaki Salih Veysel Kök de Melisa Durak'la beraber spor yapmanın her ikisinin başarılarına olumlu katkı sağladığını dile getirdi.

Ankara'daki şampiyonada üçüncü olarak bronz madalya kazandığı bilgisini veren Salih Veysel Kök, "Ben sporu seviyorum, sadece yarışmacı olarak değil sporun içinde bulunmayı seviyorum. Ağırlık kaldırmak, fitness yapmak, vücut geliştirmek, ağırlıkları artırmak beni iyi hissettiriyor. Bunlar beni hayatta da motive ediyor zaten. Güçlendiğimi görmek ve daha sağlıklı olmak benim için mutluluk kaynağı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.