Uluslararası Film kategorisinde kısa listeye giremedi. Bu yılki ödüller için açıklanan 10 dalda kısa listeye kalan filmler dün duyuruldu, ancak Demirkubuz’un eseri, 15 filmlik listede yer almayı başaramadı.

Yönetmen Zeki Demirkubuz, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, Oscar’a dair umutlarını kaybettiğini belirtmişti. "Bizim için büyük ihtimalle iyi bir tecrübe olarak kalır. Devamının geleceğini sanmıyorum" diyerek, Oscar'ın özel ve farklı bir sistemle işlediğine dikkat çekmişti. Demirkubuz, "Onlar, bambaşka bir organizasyonla çalışıyorlar ama inşallah ileride bir daha aday gösterilirsek daha tecrübeli ve birikimli olarak çalışırız" ifadelerini kullanmıştı.

Oscar’ın kazananlarının açıklanacağı büyük gece ise 2 Mart 2025'te yapılacak. Türkiye’nin Oscar hayalleri şimdilik ertelenmiş olsa da, sinema dünyasında yeni umutlar ve projeler için ışıklar sönmüş değil.