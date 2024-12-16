Zeren Group Türkiye Tenis Ligi Finalleri'nin basın toplantısı, Milli Takımlardan Sorumlu Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İpek Soylu Şemin ve Zeren Group Yönetim Kurulu Üyesi Seda Zeren Adıgüzel'in katılımıyla İstanbul Taç Spor Kulübü'nde düzenlendi.

16-22 Aralık 2024 tarihleri arasında Taç Spor Kulübü’nde yapılacak olan finallere, kadınlar ve erkeklerde toplam 29 takım katılacak. Zeren Group Türkiye Tenis Ligi’nin bu yılki finalleri, Türkiye’nin dört bir yanından gelen kulüplerin rekabetine ev sahipliği yapacak.

İpek Soylu Şemin, Türkiye Tenis Ligi’nin, Türkiye'nin farklı şehirlerinden kulüpleri bir araya getirerek, tenisi daha kapsayıcı hale getirmeyi hedefleyen önemli bir organizasyon olduğunu belirtti. Şemin, 1980 yılından bu yana devam eden Türkiye Tenis Ligi’nin kalitesini artırarak operasyonunu sürdüğünü ifade etti. Turnuvanın ilk aşamasının dört farklı şehirde gerçekleştirildiğini, dereceye giren kulüplerin finallere katılmaya hak kazandığını söyledi.

Şemin, Türkiye Tenis Ligi’nin sadece profesyonel sporcuları değil, aynı zamanda altyapıdan gelen ve tenisin içinde olan genç sporcuları da bir araya getirdiğine dikkat çekerek, bu durumun tenisin gelişimine büyük katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, bu organizasyonun sporculara, kendilerini örnek aldıkları isimlerle deneyim kazandırma fırsatı sunduğunu vurguladı.

Zeren Group Yönetim Kurulu Üyesi Seda Zeren Adıgüzel, Türkiye Tenis Ligi Finalleri’ne sponsor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Zeren Group'un spor alanındaki yatırımlarına devam edeceğini belirten Adıgüzel, kadın voleybol takımlarının Birinci Lig ve Sultanlar Ligi’nde mücadele ettiğini, ayrıca Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük kulüplerle forma sponsorluklarının sürdüğünü kaydetti.

Adıgüzel, Türkiye Tenis Federasyonu ile iş birliği içinde olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, tenisin gelişmesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Ayrıca, Taç Spor Kulübü’ne ev sahipliği için teşekkür ederek, tüm sporculara başarılar diledi.

Zeren Group Türkiye Tenis Ligi Finalleri’ne 16 erkek, 13 kadın olmak üzere toplam 29 takım katılacak. 7 farklı bölgeden gelen 114 sporcu, İstanbul’da şampiyonluk için mücadele edecek. Turnuvaya katılan kulüplere, altyapı destekleri sağlanarak spora teşvik edici bir katkı yapıldı. 50 bin TL'lik destek, kulüplerin katılımını artırmayı hedefliyor.

Şemin, Türkiye Tenis Ligi’ni daha da geliştirmek ve her yıl kaliteyi artırmak istediklerini belirterek, organizasyonun geleceği hakkında umutlu olduklarını ifade etti. Ayrıca, Zeren Group’a ve TRT Spor’a teşekkürlerini iletti. Finaller, Cumartesi ve Pazar günü TRT Spor Yıldız ekranlarından izleyicilerle buluşacak.

Bu yılki turnuva, Türkiye’nin tenis camiası için önemli bir dönüm noktası olacak ve Zeren Group’un spor alanındaki yatırımlarıyla daha da büyüyecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ