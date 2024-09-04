Muğla'nın Milas ilçesinde 11 Mayıs 2023 tarihinde yaşanan trajik olayda, eğlence merkezinde garsonluk yapan 36 yaşındaki Zeynep Başaran'ın cesedi, sabah saatlerinde eski hastane girişinde bulundu. Başaran'ın göğsünden av tüfeğiyle vurulduğu belirlenirken, cesedi yol kenarına atan şüpheli Erdem Daşkara, İzmir'de yakalanarak gözaltına alındı.

Vurulma nedeniyle akciğer ve kalpte ağır hasar

Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 4 sayfalık iddianamede, Erdem Daşkara'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması talep ediliyor. İddianamede, Başaran'ın ölümüne yol açan tüfek yarasının sağ göğüsten girip akciğer ve kalpte hasara neden olduğu belirtildi.

Deliller karartılmaya çalışıldı

Erdem Daşkara'nın ifadesine göre, Zeynep Başaran ile olaydan iki ay önce tanışmış ve olay günü TIR'da alkol tüketmişler. Daşkara, Başaran'ın tüfeği havaya ateş etmek istediğini, tüfeği kendisinin uzatırken aniden ateş aldığını öne sürdü. Ancak bu ifade, iddianamede olayın hayatın olağan akışına aykırı olduğu ve delillerin karartılmaya çalışıldığı gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Zanlı, Zeynep'i telefonuna "Depremzede" diye kaydetmiş

Daşkara'nın polisteki ilk ifadesinde, olaydan sonra TIR'ın döşemelerini değiştirip, araçta kan izine rastlamadıklarını belirttiği, cep telefonunda ise Zeynep Başaran'ı "Depremzede" olarak kaydettiği tespit edildi. Başaran'ın telefon incelemesinde, olay günü ikilinin mesajlaştığı belirlendi.

Ağırlaştırılmış müebbet talep edildi

Zeynep Başaran'ın cinayetinin ardından tüfeğin ve telefonun bulunamaması, Daşkara'nın suç delillerini yok etmeye çalıştığı yönündeki şüpheleri artırdı. Savcılık, Daşkara'nın suçta kullandığı aletlerin niteliği ve suç sonrası delilleri karartma çabalarını göz önünde bulundurarak, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmasını talep etti