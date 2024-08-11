Aydın’ın önemli ihracat ürünlerinden biri olan sofralık zeytinde, 2023/24 sezonunda elde edilen 443 bin ton zeytinle birlikte ihracat rakamları umut verici bir ivme kazandı. Türkiye, bu sezonun 10 aylık döneminde sofralık zeytin ihracatını yüzde 15 artışla 175 milyon dolara yükseltti.

Kahvaltıların vazgeçilmezi ve birçok yemekte kullanılan zeytin, güçlü bir E vitamini kaynağı olarak dikkat çekiyor. Ancak, ihracat miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 oranında azalarak 65 bin 325 ton oldu. Bununla birlikte, ortalama ihraç fiyatındaki yüzde 49,5’lik artış sayesinde toplam döviz gelirinde artış yaşandı. Sofralık zeytin ihracatındaki ortalama fiyat 1,80 dolardan 2,69 dolara çıktı.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Davut Er, kalan iki aylık süreçte yapacakları ihracatla sezon sonunda 200 milyon doları aşmayı hedeflediklerini belirtti. Türkiye, zeytinin anayurdu olarak 43 ilde 500 bin üreticiyle, 200 milyonu aşan zeytin ağaçlarından zeytin üretmeye devam ediyor. Er, ayrıca Türkiye’nin 85 milyon nüfusunun ihtiyacını karşıladıklarını ve 116 ülkeye 65 bin 325 ton zeytin ihracatı yaptıklarını ifade etti. 2024/25 sezonunda ihracatın 100 bin tona ulaşması hedefleniyor.