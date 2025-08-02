Sivil toplum kuruluşlarından çevre mücadelesi

Aydın’da çevre konularında duyarlılık gösteren sivil toplum kuruluşları, son yıllarda artan orman yangınlarına ve çevreyi tehdit eden projelere karşı ses yükseltti. Aydın Emek ve Demokrasi Platformu ile Aydın Çevre ve Kültür Derneği (AYÇED) üyeleri, Atatürk Kent Meydanı’nda bir araya gelerek çevreye yönelik tehditleri gündeme taşıdı.

Platform adına açıklamayı yapan AYÇED Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Şahin, orman yangınlarıyla mücadelede devletin müdahale kapasitesinin yetersiz olduğunu ifade etti. Özellikle 2021 yılında yaşanan büyük yangınların bu durumu açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.





“Zeytinlikler korunmuyor, sanayiye açılıyor”

Açıklamasında Zeytin Kanunu'na da değinen Şahin, yasanın zeytinlikleri korumaktan uzak olduğunu belirtti. “Bu yasa, zeytinlikleri değil, sanayi yatırımlarını koruyor. Şirketlerin çıkarları, doğanın önüne geçiyor” ifadelerini kullandı.

Zeytinlik alanlarda yapılan düzenlemelerin, tarım ve ekosistem açısından büyük risk taşıdığına dikkat çekildi. Sivil toplum temsilcileri, doğal kaynakların korunması gerektiğini savunarak kanunun yeniden ele alınması çağrısında bulundu.





HES, termik santraller ve maden projeleri de gündemdeydi

Basın açıklamasında HES (Hidroelektrik Santral) projeleri, termik santraller ve maden aramaları da eleştirildi. Hatice Şahin, “İktidar, doğayı değil sermayeyi koruyor” diyerek, doğaya zarar veren projelere karşı toplumsal duyarlılığın artırılması gerektiğini söyledi.

Sivil toplum temsilcileri, doğal dengeyi tehdit eden uygulamalara karşı ekolojik sistemin korunmasını talep etti. Ekolojik felaketlerin önlenmesi için çevreye saygılı politikaların benimsenmesi gerektiği vurgulandı.





Toplumun tüm kesimlerine çağrı yapıldı

Aydın Emek ve Demokrasi Platformu ile AYÇED, açıklamalarında toplumun tüm kesimlerine doğaya sahip çıkma çağrısında bulundu. Sürdürülebilir yaşam ve çevresel bütünlük için yerel yönetimlerin, merkezi idarenin ve bireylerin sorumluluk üstlenmesi gerektiği ifade edildi . Açıklamanın ardından grup sessiz şekilde meydandan ayrıldı.