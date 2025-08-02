Bildiride Hamas’a yöneltilen talepler tepki çekti

Saadet Partisi Efeler İlçe Başkanı Yunus Doğan, New York’ta gerçekleştirilen uluslararası toplantı sonrası yayımlanan ve Hamas’ın Gazze’den çekilmesini öngören bildiriyi eleştirdi. Türkiye’nin de katıldığı toplantının ardından yayımlanan bildiride Hamas’ın silah bırakması, Gazze’yi terk etmesi ve yönetimin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a devredilmesinin şart koşulmasına tepkiler geldi.

Doğan, söz konusu bildiride Gazze direnişinin yok sayıldığını ve bunun kabul edilemez olduğunu belirtti. “Filistin halkı müzakereyle değil, direnişle özgürleşir” diyen Yunus Doğan, Hamas’ın bir terör örgütü değil, halkını savunan bir direniş hareketi olduğunu ifade etti.

“Aksa Tufanı kınanamaz, bu haklı bir direniştir”

Doğan, bildiride 7 Ekim 2023’te yaşanan Aksa Tufanı saldırısının kınanmasını da eleştirdi. Aksa Tufanı’nın, Filistin halkının işgale karşı meşru savunması olduğunu dile getirdi.

Yunus Doğan şu açıklamayı yaptı:

“Adalet, işgalciyle mazlumu aynı kefeye koymakla sağlanmaz. Barış, direnişi değil, işgali mahkûm etmekle sağlanır. Bu bildiride ise direnişin yok sayıldığını ve Filistin halkının taleplerinin dikkate alınmadığını görüyoruz.”

“Bu bildirinin karşısındayız, ihanet içeren anlaşmalara imza atmayın”

Saadet Partisi Efeler İlçe Başkanı Yunus Doğan, söz konusu bildiriyi ve içeriğini kabul etmediklerini belirterek, hükümete de çağrıda bulundu. “Kurtuluş için bir şey yapmıyorsunuz, en azından ihanet içeren anlaşmalara imza atmayın” dedi.

Doğan, Saadet Partisi olarak Filistin halkının yanında olduklarını, İsrail’in işgal politikalarına karşı her zeminde mücadeleye devam edeceklerini söyledi.