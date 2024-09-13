Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Zeytinli Çayı üzerinde meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle yıkılan köprünün yeniden yapılması talebi yükseliyor. Zeytinli Mahallesi sakinleri ve Kızılay Sanayi Sitesi esnafı, topladıkları imzaları Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş’a sunarak çözüm bekliyor. Başkan Ertaş, durumu ilgili makamlara ilettiklerini ve konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

Eski köprünün yıkılması mağduriyet yarattı

11 Kasım 2023 tarihinde yaşanan yoğun yağışlar sonucunda eski Çanakkale-İzmir yolu üzerindeki köprü yıkıldı. Bu durum, Zeytinli Mahallesi ve çevresindeki sanayi esnafı için ciddi bir mağduriyet oluşturdu. Ulaşımın yalnızca E-87 Karayolu üzerindeki köprü ile sağlanması, sanayiye gitmek isteyenler ve tarım arazilerine ulaşmak isteyen çiftçiler için zorluklar yaratıyor.

Trafik yoğunluğu ve güvenlik sorunları

Zeytinli Mahallesi sakinleri ve sanayi esnafı, eski köprünün yıkılmasının ulaşımı daha da zorlaştırdığını belirtiyor. Özellikle çiftçilerin traktör ve tarım makineleriyle E-87 Karayolu'nda yoğun trafikte seyretmek zorunda kalması, güvenlik risklerini artırıyor.

Köprünün yeniden inşası için girişimler devam ediyor

Edremit Belediyesi, yıkılan köprünün yeniden yapılması için Devlet Su İşleri Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlarla görüşmelerde bulundu. Ancak, şu ana kadar DSİ'nin tasarruf tedbirleri nedeniyle köprünün yapımı için herhangi bir adım atılmadığı öğrenildi.

"Köprünün yeniden yapılması için mücadelemiz sürüyor"

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Zeytinli Mahallesi Muhtarı Tarık Varol, mahalle sakinleri ve Kızılay Sanayi Sitesi esnafıyla yıkılan köprünün önünde bir araya gelerek sorunun ciddiyetine vurgu yaptı. Başkan Ertaş, "Bu köprü, Zeytinli, Kızılkeçili ve Dallas bölgeleri için hayati önem taşıyor. Bu alanlara ulaşmak için sadece anayol üzerindeki köprüyü kullanmak zorunda kalıyoruz. Bu durum, trafiği daha da yoğunlaştırıyor ve çiftçilerimizin traktör ve tarım aletleriyle ana yolu kullanmasını zorunlu kılıyor. Köprünün yeniden yapımı için girişimlerimizi sürdürüyoruz. Toplanan imzalarla birlikte ilgili kurumların da takipçisi olacağız" dedi.