Zeytinyağı ihracatında önemli bir adım atılarak, dökme ve varilli ürünlerde uygulanan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kesintisi kaldırıldı. Bu karar, ihracatçıların uluslararası rekabette daha güçlü olabilmesi ve yeni pazar entegrasyonlarının kolaylaştırılması için alındı.

Fon kesintisi kararı ve amacı

Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında kilogram başına uygulanan 20 sentlik fon kesintisi kaldırıldı. Bu karar, özellikle Avrupa’da yaşanan kuraklık nedeniyle üretimin azaldığı dönemde Türkiye’nin zeytinyağı üretimindeki artışın desteklenmesi ve ihracatçıların rekabetçi sezon koşullarına uyum sağlaması amacıyla alındı.

Zeytinyağı sektöründeki küresel durum

Son dönemde İspanya ve İtalya gibi büyük zeytinyağı üreticisi ülkelerde yaşanan kuraklık, dünya genelinde üretimin yüzde 20 oranında düşmesine yol açtı. Türkiye ise 2022/2023 sezonunda yüzde 62 oranında bir üretim artışı yakalayarak sektörde dikkat çekici bir büyüme gerçekleştirdi.

İhracatçılar için yeni dönem

Kesintinin kaldırılması, Türkiye'nin zeytinyağı ihracatında rekabet gücünü artırarak mevcut pazarların korunmasını ve yeni pazarların kazanılmasını hedefliyor. Ticaret Bakanlığı, bu düzenleme ile ihracatçıların dünya zeytinyağı pazarındaki yerlerini daha da sağlamlaştırmayı amaçlıyor.