Olay, öğle saatlerinde meydana geldi.

Yokuş aşağı yolda kontrol kaybı

Tansiyon hastası olduğu belirtilen Sefer G., otomobiliyle otoparktan çıktıktan sonra yokuş aşağı inmeye başladı. Sürüş sırasında fenalaşan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, ilk olarak yol üzerinde yürüyen Buse Y.'nin (26) ayağının üzerinden geçti. Ardından, Sefer G.’nin aracı 67 SK 666 plakalı kamyonet ve 67 T 0344 plakalı taksiye çarptı.

İlk müdahale ve hastane süreci

Kazanın ardından çevredekiler hemen yardım çağrısında bulundu. 112 Acil Servis ekipleri olay yerine hızla intikal etti. Buse Y.’ye ilk müdahale, yakın bir veteriner kliniğinde yapıldı. Her iki yaralı, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buse Y.’nin ayağında kırık olduğu ve Sefer G.’nin bilincini kaybettiği öğrenildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri

Kazanın anları, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler, otomobilin kamyonet ve taksiye çarpma anlarını net bir şekilde gösteriyor. Polis ekipleri, kazanın nedenleri ve detaylarıyla ilgili incelemelere başladı.