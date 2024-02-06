Zonguldak’tan deprem bölgesine giden madencilerden en son kafile 24 Şubat 2023’te kente döndü. Daha sonra işçiler kömür ocaklarındaki mesailerine devam etti. Depremin yıl dönümünde, yerin metrelerce altında olan maden işçileri, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun farklı müesseselerinde günün ilk ışıklarıyla gündüz vardiyası başlamadan önce anma programları düzenledi.

CANLI KURTARMAYA ÇALIŞTIK

Üzülmez Müessesesi’nde çalışan Gökay Demir, Hatay’da görev yaptığını ifade ederek “Tecrübelerimize dayanarak orada domuz damı yaptık. Tahkimatlarımızı yaptık. Canlı kurtarmaya çalıştık. Birkaç tane de olsa canlı kurtarabildik. Oradaki acıları unutamadık. Hala aklımızda, hala kalbimizde. Orada yaşananlar çok üzücü. Her yer dümdüz olmuş. Ulaşım imkanı da zordu, zor şartlarda gittik. Biliyorduk böyle olacağını. Uğraştık oraya gitmek için zor da olsa gittik. Yaşananlar çok üzücü” dedi.

ALLAH BİR DAHA BÖYLE ACILAR YAŞATMASIN

7 Şubat’ta Hatay’ın Antakya ilçesinde olduğunu söyleyen madenci Barış Akyıldız ise “Madende kazandığımız tecrübelere dayanarak orada birçok insanın hayatını kurtardık. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın” diye konuştu.

Gelik Müessesesi’nde çalışan Hasan Dernek de Kahramanmaraş’ta depremde görev yaptığını belirterek, “Ölmüşler gitti ama yine de aklımıza geliyor. Allah geride kalanlara sağlık sıhhat versin. Devletimizin, milletimizin bir daha başına getirmesin. 1 kişiyi canlı çıkardım. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Gücümüz yettiğince. Olan imkanları kullandık. Allah devletimize zeval vermesin. Milletimizden Allah razı olsun, herkes elinden geleni yaptı. Büyük bir felaketti. Göçükten 1 kişiyi çıkarttık. 2 saat falan sürdü” ifadelerini kullandı.

Madenciler, edilen duaların ardından yerin metrelerce altındaki mesailerine gitti.