Kaza ve yaralıların durumu

Bartın'dan Erzurum'a şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs, Gökçebey yolunda tomruk yüklü kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan sürücüler olay yerinde yaşamını yitirdi. 23 yaralı Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan üçünün durumu ağır, diğerlerinin ise sağlık durumu iyi.

Vali'den açıklama ve soruşturma

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kazanın nedenine ilişkin yaptığı açıklamada, her iki aracın kafa kafaya çarpıştığını ve şerit ihlalinin etkili olabileceğini belirtti. Ayrıca, jandarma ekiplerinin olay yerinde bir kediyi de kurtardığı bilgisi verildi. Kazanın detayları ve kesin nedenleriyle ilgili soruşturma sürüyor.