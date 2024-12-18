İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenleme, araçların satış için sergilendiği dönemde sigorta yaptırılmasını zorunlu hale getirdi. Ancak bu uygulama, oto galericiler arasında ciddi tepkilere neden oldu. Sigorta maliyetlerinin araç başına 20-25 bin TL’yi bulduğunu belirten esnaf, yüksek giderlerin işlerini sürdürülemez hale getirdiğini savundu.

"Yatan araca sigorta zorunluluğu olmamalı"

Galericiler, trafiğe çıkmayan araçlara sigorta yaptırma zorunluluğunu "haksız bir uygulama" olarak değerlendiriyor. Show Haber’e konuşan bir galerici, "Yatan arabaya neden sigorta yaptırayım? Bu uygulama, zaten durgun olan piyasanın yükünü artırdı" dedi.

Maliyetler ciddi yük getiriyor

Sigorta bedellerinin yüksekliği özellikle geniş stoklarla çalışan galericiler için büyük bir sorun. Bir galerici, "50 araçlık bir stok için sigorta maliyeti 1 milyon TL’yi buluyor. Bu yük, küçük işletmelerin altından kalkamayacağı bir yük" diye konuştu.

Araç fiyatlarına etkisi

Galericiler, artan maliyetlerin yalnızca esnafı değil, ikinci el araç fiyatlarını da yükselteceğini belirtiyor. "Sigorta maliyetleri araç fiyatlarına yansıyacak. Bu da nihayetinde tüketicinin cebine daha fazla yük getirecek" ifadeleri kullanıldı.

Kepenk kapatma tehlikesi

Galericiler, bu uygulamanın birçok küçük işletmeyi kapanma noktasına getirebileceğini söylüyor. "Bu yükü kaldıramayan arkadaşlarımız iş yerlerini kapatmak zorunda kalabilir" diyen bir galerici, çözüm bulunmaması halinde sektörün ciddi bir kriz yaşayacağına dikkat çekti.

Galericilerin talepleri:

Galericiler, bu sorunun çözümü için özel bir sigorta paketi talep ediyor. Taleplerini şu şekilde dile getirdiler:

Park halinde duran araçlar için daha uygun fiyatlı sigorta paketleri oluşturulmalı.

Sigorta bedelleri araçların kullanım durumu göz önüne alınarak belirlenmeli.

Esnafın sırtındaki ağır yük hafifletilmeli.

Galericiler, yetkililere çağrıda bulunarak, uygulamanın gözden geçirilmesini ve sektörü rahatlatacak adımlar atılmasını istedi. Aksi takdirde, birçok işletme kepenk kapatmak zorunda kalabilir.