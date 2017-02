2016 yılında İzmir'de 6 bin 814 esnaf kepenk indirdi!

İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nın kıdemli üyelerinden Ekonomist Ayten Karadağ, İzmir’in ekonomik gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu

Ekonomist Ayten Karadağ, İzmir'deki ekonomik durumla ilgili açıklama yaptı. Karadağ, 2016 yılının İzmirli esnaf için kötü bir yıl olduğunu açıkladı. 2016 yılında İzmir'de 6 bin 814 esnafın kepenk indirdiğini de belirten Karadağ, binlerce esnafından borcundan dolayı icralık olduğunu dile getirdi. Esnaf için bıçağın kemiğe dayandığını da belirten Karadağ, 2017 yılı için tedbir alınmazsa esnafın adım adım dar boğaza sürükleneceğini de anlattı. Türkiye genelinde günde 278 esnafın dükkan kapattığını da anlatan Karadağ, kazanç sağlayamayan 1 milyon 286 bin 103 esnafın da faaliyet alanını değiştirdiğini bunun da esnafın durumunu ortaya koyduğunu söyledi.



Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren çok sayıda köklü şirkete uzun yıllardır serbest muhasebecilik ve mali müşavirlik hizmeti veren İzmir’in önemli ekonomistlerinden Ayten Karadağ, İzmir’de faaliyet gösteren küçük esnafın durumuna dikkat çekerek, “İzmir’in 2016 yılına ilişkin çekilmiş ekonomik röntgenine baktığımızda, 2016 yılının küçük esnaf için hiçte iyi bir yıl olmadığını görüyoruz. Maalesef, İzmir’de 6 bin 814 esnaf kepenk indirmiş; binlerce esnafta borcundan dolayı icralık olmuş. 2017 yılının ilk ayını da analiz ettiğimizde küçük esnafımız için hiçbir adımın atılmadığını görüyoruz. Artık esnaf için bıçak kemiğe dayanmıştır. Esnaflarımıza can suyu yaratacak destekler biran önce sunulmalı, gerekli tedbirler alınmalıdır. Yoksa binlerce esnafın daha bu dar boğazın altında kalma ihtimali vardır” diye konuştu.



“Bir Günde Ortalama 278 Dükkânın Kapısına Kilit Vuruldu”



Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu’nun yayınladığı 2016 yılı verilerinden alıntılar yaparak ekonomi üzerine konuşmasını sürdüren Karadağ,”Gerçek anlamda esnafa sahip çıkmak, bir önceki yılın olumsuzluklarını ortadan kaldırıp, ticareti canlandıracak atılımlarla mümkündür. Şapkamızı önümüze koyup, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu’nun 2016 yılını analiz verilerine baktığımızda 2016’nın tamamında Türkiye genelinde 101 bin 614 esnafın iş yerinin kapısına kilit vurduğunu görüyoruz. Yani geçtiğimiz yılda ülke genelinde bir günde 278 dükkân kapısına kilit vurulmuş. İl bazında baktığımızda İstanbul’da 8 bin civarında esnaf iş yerini kapatırken, İzmir’de kepenk indiren esnaf sayısı da 6 bin 814 olmuş. Ankara’da iş yapamaz duruma gelen ve iş yerini kapatan esnaf sayısı da 5 bini aşmış. Yine turizmde dünya markası olan Antalya’da kepenk indiren esnaf sayısı 4 bin 678 olmuş. Bu rakamlar korkunç rakamlardır. Bunun yanına bir de satış yapamadığı, kazanç elde edemediği için sırtındaki borçlarla faaliyet alanını değiştiren 1 milyon 286 bin 103 esnafı eklediğimizde durumun kötülüğünü net bir şekilde ortaya çıkıyor’ dedi.



“Kapanan Her İş Yeri Ekonomik Çöküntüdür”



Kapanan her iş yerinin işsiz, aşsız insanların ortaya çıkmasına sebep olduğuna dikkat çeken Karadağ, “Artık lafla peynir gemisini yürütmeye son verilmeli, başta hükümet olmak üzere bu konuda görev ve sorumluluğu bulunan meslek odaları da dahil olmak üzere herkes taşın altına gerçek anlamda elini koymalıdır. Bilinmelidir ki, esnafımızın içerisinde bulunduğu dar boğazın aydınlatılması için atılacak tüm olumlu adım esnafımızı refaha götüreceği gibi ülke ekonomisinde de pozitif yönde büyüyen bir gelişimin sürecine sokacaktır. Tüm bunlar sağlanırsa esnafımız, ülkemiz ve çocuklarımızın aydınlık geleceği için önemli bir adım atılmış olur. Yoksa esnafımız çökerse, ülke ekonomimiz de diz çökmeye mahkum olur” diye konuştu.



“Tedbir Alınmazsa 2016 Yılını Mumla Ararız”



Ülkedeki ekonomik durumun her geçen gün ağırlaştığına da dikkat çeken Karadağ, "Bugün, İzmir’de Kemeraltı’ndaki esnaftan İzmir Limanı’ndaki esnafa, Buca’daki bakkaldan Karşıyaka’daki terziye, Ödemiş’teki manavdan Aliağa’daki lokantacıya kadar tüm esnaf dertli. Kimi siftah yapmadan günü sonlandırıyor, kimi de giderinin yarısı kadar bile iş yapamıyor. Esnafımız bu derin sıkıntıların içinde hep, benimde mi iş yerim kapanacak korkusu içerisinde. Kemeraltı’ndaki esnafımız da, İzmir Limanı’ndaki esnafımız da, kentteki tüm esnaflarımızın da sıkıntılarının çözülmesi gerekiyor. Bu çözümdeki en büyük adım, haksız rekabetin ve ağır vergi yüklerinin ortadan kaldırılmasıdır. Eğer rekabet de ve teşvik de eşit olmayan ortam ortadan kaldırılırsa küçük esnaf önünü görebilir. Bir kez daha söylüyorum, devlet bu konuda kararlı ve teşvik edici olmalıdır. Faizsiz krediler sağlanmalıdır. Meslek odaları çalışma içerisine katılarak, küçük esnaf kampanyalarla teşvik edilmelidir. Söylemeye dilim varmıyor ama eğer tedbir alınmazsa, gerekli destek sunulmazsa esnafımızı çok kötü günler bekliyor. Hatta 2016 yılını bile mumla ararız” dedi.