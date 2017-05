Bebeklikten beri her anınıza tanık olan, siz üzüldüğünüzde üzülen, siz sevindiğinizde sevinen anneleriniz için anneler gününde harika bir hediye almak istemez misiniz? Annenize olan minnet duygunuzu ifade edecek bir hediye ile biricik annenizin anneler gününü kutlayabilirsiniz.

Anneler Günü Ne Zaman?

Hediye bakmaya başladıysanız, anneler günü ne zaman diye düşünüyorsunuzdur. Biz söyleyelim; her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü anneler günüdür. 2017 yılında anneler günü 14 Mayıs Pazar gününe denk gelir. Anneler günü yaklaşırken, en uygun ve en ucuz anneler günü hediyeleri Cimri.com’da sizleri bekliyor!

Anneler Gününde Ne Hediye Alınır?

Size verebileceğimiz anneler günü hediye önerileri arasında şüphesiz en değerlisi; bir çift pırlanta küpe veya altın bilezik gibi değerli takılardır. Takı kullanmayı seven bir anneniz varsa kolye, bilezik, küpe, yüzük gibi takı seçeneklerinden birini seçebilir veya takım halinde satılanları alabilirsiniz. Altın olması şart değil, bütçenize göre gümüş veya imitasyon takılardan da alabilirsiniz.

En klasik ve en zarif anneler günü hediyelerinin başında parfüm gelir. Annenizin sürekli kullandığı bir parfümü alabileceğiniz gibi, kendisine yakışacağını düşündüğünüz bir parfümü de seçebilirsiniz. Bakımlı anneler için ruj, rimel, far seti gibi makyaj ürünleri tercih edebilirsiniz. Teknoloji seven anneler için yeni bir cep telefonu, tablet pc veya e-kitap okuyucu hediye seçenekleri arasındadır. Formunu korumayı seven anneler için; pedometre, koşu bandı veya dijital bir baskül tam yerinde olacaktır.