Bornova'da binlerce kişinin hobisi var

Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgisini gören ücretsiz Hobi ve Beceri Edindirme Kursları devam ediyor. 21 ayrı branşta, alanlarında uzman 34 eğitmen tarafından verilen kurslardan bu dönem 2039 kişi yararlanıyor.

Bornova Belediyesi’nin vatandaşların zamanlarını daha iyi değerlendirmeleri, kendilerine yeni uğraşlar edinmesi için açtığı ücretsiz Hobi ve Beceri Edindirme Kursları devam ediyor. Yıl içinde 2 dönem halinde gerçekleşen kurslarda bu dönem 21 farklı branşta eğitim veriliyor. Kendini farklı alanlarda geliştirmek ve hobilerine hayatlarının içinde yer vermek isteyen binlerce vatandaşın yararlandığı kurslardan 2018-2019 Kış döneminde ise 2039 kişi eğitim görüyor. Kurslara katılan bazı vatandaşlar hobileri ile uğraşmanın yanında el sanatlar-takı tasarım gibi derslerde ürettiklerini satarak öğrendiklerinden para kazanma imkânı da buluyor. Ayrıca hobilerini meslek olarak yapmak isteyenler bu kurslar sayesinde kendilerini geliştiriyor.

Her yaştan Bornovalının katılabildiği kurslarda Seramik, Piyano, THM, Resim, Satranç, TSM, Takı Tasarım, Çocuk Korosu, Keman, Bağlama, Halk Oyunları, Gitar, Latin Dansları, Zumba, Bale, El Sanatları, Klarnet, Yan Fülüt, Vurmalı Çalgılar, Kanun ve Fotoğrafçılık olmak üzere 21 dalda eğitim veriliyor. Vatandaşların kurslardan daha fazla yararlanabilmesi için de ilçenin farklı noktalarında bulunan 7 ayrı merkezde eğitimler gerçekleşiyor. Bornova Merkez’ de bulunan Engelliler Merkezi, Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Tesisler, Cumhuriyet Evi ile Mevlana, Pınarbaşı, Naldöken ve Altındağ Kültür Merkez’lerinde yapılan kurslarda alanlarında uzman 34 eğitmenin görev yapıyor.

