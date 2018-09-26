Ege Üniversitesi Kemalpaşaya taşınıyor karmaşası

İzmir CHP eski Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, Ege Üniversitesi Bornova Kampüsünün Kemalpaşa'ya taşınacağını sosyal medya üzerinden duyurdu. Ayrıca Akatlı, Kampüsün Emlak Konut'a tahsis edileceğini iddia etti. EgeÜniversitesi rektörü Nejdet Budak ise iddiaları yalanladı

Burcu Özkan- İzmir CHP eski Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, sosyal medya üzerinden şu açıklamaları yaptı:

"Üniversitemiz 'Kupon Arazi' değildir. İçinde levanten köşkleri, olimpik yüzme havuzu, kültür merkezleri, zeytinlikler bulunan Ege Ünv. Bornova kampüsünün Emlak Konuta tahsis edilip, EÜ'nin Kemalpaşa'ya taşınacağına dair duyumlar alıyoruz. Rektörden açıklama bekliyoruz."

Haber Ekspres'e konu ile ilgili görüşlerini belirten Akatlı, Öğrendik ki Ege Üniversitesi Bornova Kampüsünü Kemalpaşa'ya taşımayı ve kampüsü de Emlak konuta devretmeyi planlıyorlar. Biliyorsunuz, İstanbul ve Ankara'da İmar üzerinden yaratılan bir rant var ve kentler mahvedildi. İktidarın gözü bu anlamda şimdi İzmir'in üzerinde. Tükenmemiş olanaklar diyarı olarak gördülerini de biliyoruz. Üniversite kampüsleri özellikle bu anlamda harcatılmamalıdır. İzmir bir Üniversite kentidir. Üniversite kentin kalbinde olmalıdır ve her şeyden önce mevcut geçmişi geleceğe taşıyan bir hafızayı da kaybetmemek adına üniversitelerin taşınması yanlıştır. Ege Üniversitesi Bornova kampüsü çok geniş bir alan. Bu alanın içerisinde çok kıymetli eski köşkler var, havuz ve zeytinlikler var ve bunların içine serpiştirilmiş kampüs binaları var. Bu kampüsün Kemalpaşaya taşınması bornova kampüsüne ciddi şekilde göz diktilerini gösteriyor. Biz buna izin veremeyiz" dedi.

İktidarın elini İzmir'e sokturmayacağız

Üniversite'nin Kemalpaşa'da nereye taşınacağını bilmediğini belirten Akatlı, " 'İktidarın kendisi çıktı ve Ayder mahvettik İstanbulu biz bitirdik' şeklindeki itiraflarla yok ettikleri yerleri kendileri söyledi. Böyle bir yerel yönetim anlayışları var Ranta ve tabana bağlı, üretimi olmayan bir inşaat yatırımlarına adanmış ekonomi bugün hepimizi çöküş noktasına getirdi. O nedenle bu iktidarın elini İzmir'e sokmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Ege Üniversitesi rektörü: 'İddialar tamamen asılsızdır'

Akatlı'nın iddialarının ardından Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nejdet Budak'tan yanıt gecikmedi. Nejdet Budak sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Bugün sosyal medyada ve bazı basın organlarında ortaya atılan, 'Ege Üniversitesi'nin Kemalpaşa'ya taşınacağı iddiası tamamen asılsızdır. Üniversitemiz Bornova'daki merkez kampüsümüzde eğitim öğretim faaliyetlerini ilk günkü heyecanla sürdürmektedir."