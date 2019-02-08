Genç çift, soba zehriyle hayatını kaybetti

İzmir'in Dikili ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Naim Kocabıyık (24) hayatını kaybetti, durumu ağır olan eşi Tuğçe Kocabıyık'ın (24) tedavisi ise sürüyor

Olay, İsmetpaşa Mahallesi 56 Sokak'ta meydana geldi. Balık satıcısı Aytekin Kocabıyık (45), sabah saatlerinde balık halinden balık aldıktan sonra kendisine yardımcı olması için oğlu Naim Kocabıyık'ı aradı. Oğluna ulaşamayan Aytekin Kocabıyık, durumdan şüphelenerek oğlunun evine gitti. Kapıyı çalan Aytekin Kocabıyık açan olmayınca, kapıyı kırarak içeriye girdi. Evin içerisindeki yoğun kokuyu fark eden baba, oğlu Naim ve gelini Tuğçe'yi hareketsiz halde yatarken buldu. Aytekin Kocabıyık'ın durumu bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Naim Kocabıyık'ın yaşamını yitirdiği, eşi Tuğçe Kocabıyık'ın ise baygın olduğu tespit edildi. Tuğçe Kocabıyık, Dikili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Tuğçe Kocabıyık, ardından ambulans helikopter ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tuğçe Kocabıyık'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, eşi Naim Kocabıyık'ın cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.