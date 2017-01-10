Hacizli güvercinler yine satılamadı

İzmir'in Torbalı İlçesi'nde ihaleye çıkartılan, çalıştığı bankadan zimmetine 2 milyon lira geçirdiği belirlenince kaçan ve 40 gün sonra teslim olan veznedar 37 yaşındaki N.A.'nın banka tarafından haczedilen 2 bin 389 güvercinine bugün de alıcı çıkmadı. Bunun üzerine güvercinleri, banka aldı

Bornova'daki bir bankada 8 yıl veznedarlık yapan 1 çocuk babası N.A., iddiaya göre, 2 milyon lirayı zimmetine geçirdi. Olayın ortaya çıkması ardından banka yetkilileri tarafından hakkında soruşturma açıldığını öğrenen N.A. ortadan kayboldu. Polisin yakalanması için çalışma başlattığı Muğla ve Aydın'a gittiğini tespit ettiği N.A., geçen 2 Aralık'ta İzmir'de Yeşilyurt Polis Merkezi'ne giderek teslim olurken, ifadesinde, "Güvercin hastasıyım. Zimmetime geçirdiğim paralarla güvercin aldım. Bu güvercinler çok pahalı. Paraları, ATM hesabına kesip, sonrasında tanıtma işlemini yapmadım. Zimmetime geçirdiğim parayı bankaya ödemek istedim ama toparlayamadım" diye ifade vermiş, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.



Torbalılı olan ve Çaybaşı Mahallesi'nde oturan bankacıdan zimmetine geçirdiği paraları alamayan banka, çare olarak çeşitli türlerdeki 40 çeşit olan 2 bin 389 güvercini haczettirdi. Bankacının, zimmetine geçirdiği paralarla aldığı güvercinlere el koyan Torbalı İcra Dairesi, bu kuşlar için ilk olarak 19 Aralık'ta ihale düzenledi. Alıcı çıkmayınca ertesi gün de 769 bin TL kıymet biçilen güvercinler, tekrar ihaleye çıkarıldı. Ancak yine alıcı çıkmadı. Dün de tekrar ihaleye çıkan ancak istenilen sonuç elde erilemeyince bugün bir kez daha görücüye çıkarılan güvercinlerin alıcısı çıkmadı. Bunun üzerine tüm güvercinler, banka tarafından alacaklarına mahsuben alındı. Bankanın güvercinleri, 2'şer ya da 3'erli gruplar halinde satışa çıkaracağı belirtildi.



İHALE YARIN DA DEVAM EDİYOR



Güvercinlere 2.5 aydır bakan Torbalı Kuşçu Osman Çiftliği sahibi Osman Beklen, "Bu kuşlarımız icra olarak bize teslim edildi. Toplamda 4 gün ihale gerçekleşti. Fakat alıcı çıkmadı. Şu anda alıcı olmadığı için banka cins cins ayırarak güvercinleri satın aldı. Banka aldığı güvercinleri satışa çıkaracak. Bu satış ihaledeki gibi gruplar halinde olmayacak. Herkes istediği kadarını alabilecek" dedi.