İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde işçi emeklisi İdris Yiğit, muhasebeci Şevket Yerdeşen ve emekli cami imamı Halil İbrahim Erken, hayatlarını sokak hayvanlarına adadı. Emekli olduktan sonra, ek iş yaparak kedi ve köpeklerin mama ihtiyaçlarını karşılayan hayvenseverler, zaman zaman zorluklarla karşılaşsalar da onların yaşaması için hiçbir mücadeleden kaçınmıyor

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde birbirini tanımayan 3 kişi, hayatlarını sokak hayvanlarına adadı. Kedi ve köpeklerin yaşaması için mücadele veren iyi yürekli insanlar, hayatlarını da buna göre şekillendirdi. Karşıyaka'da yaşayan emekli muhasebeci Şevket Yerdeşen (57), oturduğu apartmanda kedi beslemeye başladı. Ancak iddiasına göre komşuları bu durumdan rahatsız oldu. Hayvan sevgisi ağır basan Yerdeşen, 35 yıl çalışıp emekli olduktan sonra Kemalpaşa'nın Aşağı Kızılca Mahallesi'ne taşındı. Burada, hayvanlara rahatlıkla bakabilmek için bahçe içerisinde tek katlı bir ev tutan Yerdeşen, baktığı kedileri de yanında götürdü. Kardeşi Mehmet Yerdeşen ile birlikte yaşayan Şevket Yerdeşen, kedi ve köpeklere mama alabilmek için ek iş yapmaya başladı. Bir sitede bekçilik yapan Yerdeşen, "Burada 30 kedi var, 10 da köpek ama dışardan gelenleri de besliyorum. Onlar için çalışıyoruz, onlar için yaşıyoruz. Bir sitede bekçilik yapıyorum. Emekliyim, rahat rahat yaşayabilirdim ama hayvanlarla ilgilenen kimse yok. Araçlar çarpıp kaçıyor. Hasta hayvanlar oluyor, kimse ilgilenmiyor. Bir kap su, yemek veren yok. Hayvanlara işkence yapılıyor. İnsanlara nasıl olsa birileri yardım ediyor. Ama hayvanlarla ilgilenen yok. Ben de hayatımı onlara adadım. Ben, onlara karşı duyarsız kalamıyorum" dedi. Hastalanan kedi ve köpekleri veterinere zamanında yetiştirmek için bir de sepetli bisiklet alan Şevket Yerdeşen, sokak hayvanlarına karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini söyledi.

MAMA PARASINI DİN DERSİNDEN KAZANIYOR

29 yıl camide imamlık yaptıktan sonra emekli olan Halil İbrahim Erken (60) de çevresinde hayvanlara karşı sevgisi ile tanınıyor. Çalışırken cami lojmanında kedi besleyen Erken, emekli olduktan sonra da, özellikle hasta, zayıf ve bakıma muhtaç hayvanlara, Kemalpaşa'nın 85'inci Yıl Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Sokak'ta bulunan evinde bakmayı ihmal etmedi. Evinin kapısını kedi ve köpeklere sonuna kadar açan Halil İbrahim Erken, eşi ve kızının da desteğini görüyor. Emekli olduktan sonra hayvanların bakımı için Kemalpaşa'ya bağlı Bağyurdu'nda bir okulda din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine giren, buradan kazandığı parayla da onların mama ihtiyacını karşılayan Erken, "Görev yaparken baktığım kedileri de evime getirdim. Zayıf olanları, doğada kendilerine bakamayacak durumda olanları, Allah bize gönderiyor. Biz de bakıyoruz. Şu anda evimde 11 kedi, 1 de köpek var. Derslere giriyorum, hayvanların rızkı bu şekilde çıkıyor. Derslerden kazandığım parayı, hayvanların bakımları ve yiyecekleri için harcıyorum. Helali hoş olsun. Allah bize veriyor, biz de onlara veriyoruz" dedi.

ÇÖPTEN YİYECEK TOPLUYOR

Bir fabrikada yıllarca çalıştıktan sonra emekli olan İdris Yiğit'in (56) hayvan sevgisi ise, zaman zaman hayatını zorlaştırabiliyor. Babası Hasan Yiğit (86) ile birlikte Kemalpaşa'nın Soğukpınar Mahallesi'nde kendilerine ait olan evde yaşayan İdris Yiğit, kedi ve köpekleri, ailesinden ayırmıyor. Komşularının, hayvanların 'kötü koku' yaptığı gerekçesiyle bu durumdan rahatsız olduğunu ve sürekli belediyeye şikayette bulunduklarını belirten Yiğit, "Mahalleli geliyor, aralarında imza topluyor, evimiz için 'çöp ev' diyorlar. Sonra kamyonları dayayıp evi boşaltıyorlar. Belediye zabıtası geliyor, polis geliyor, biz de bir şey yapamıyoruz. Ama tüm bunlara rağmen hayvanlara kıyamıyorum. Yapılanlardan dolayı hayattan bıksam da onlardan vazgeçmiyorum" diye konuştu. Parası bittiğinde hayvanların aç kalmaması için çöplerden yiyecek toplayarak, onları doyurmaya çalışan İdris Yiğit, "Emekli maaşım var, onu hayvanlar için harcıyorum. Para yetmeyince bu kez çöplerden yiyecek topluyorum. Hayvanlara böyle kötü davrandıkları zaman çok üzülüyorum. İnsanların hayvanlara faydası yok, bari zararı olmasın. Faydası olanlara da engel olmasınlar. Onları sokağa atamıyorum, hepsini evladım olarak görüyorum" dedi.