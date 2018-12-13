İzmir Barosu'ndan çevre eylemi

İzmir Barosu'nca 8-15 Aralık İnsan Hakları Haftası dolayısıyla kentte hayata geçirilmesi planlanan en büyük projelerden Körfez Geçişi Projesi ile ilgili 'Çevre davalarında yargı kararları uygulansın' eylemi düzenlendi

İzmir Barosu tarafından İnsan Hakları Haftası nedeniyle İzmir Kuş Cenneti'nde bir araya gelinerek, 2011 genel seçiminde İzmir'den milletvekili adayı olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın kent için 35 projesi arasında yer alan İzmir Körfez Geçişi Projesi ile ilgili 'Çevre davalarında yargı kararları uygulansın' adıyla eylem yapıldı. Eyleme İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, avukatlar ve çevreciler katıldı. İzmir Barosu adına basın açıklama yapan avukut Deman Güler, "İzmir Barosu olarak tüm dünyada doğal yaşam alanlarına yönelen küresel düzeydeki saldırıları karşı yine küresel çapta yürütülen savunuculuk mücadelelerinin, insan ve doğa hakları mücadelesinin merkezine oturduğunu ve sadece insanlar için değil; dağı, taşı, toprağı, bitkisi, kurdu kuşu, börtü böceği, balığıyla tüm ekosistem için yaşamsal varoluş mücadelesine dönüştüğü gerçeğinin farkındayız. Bugün bu açıklamamızı burada Gediz Deltası'nda, İzmir Kuş Cenneti'nde yapmamızın sebebi de budur. Sahip olduğu son derece değerli ekosistemiyle dünyanın sayılı sulak alanlarından olan ve uluslararası sözleşmelerle koruma altında bulunan Gediz Deltası, bugün gerçek görevi kendisini korumak olan iki bakanlığın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın tehdidi altındadır" dedi.

Gediz Deltası'nın flamingolar başta olmak üzere çok sayıda kuş türünün dünyadaki en önemli yaşama alanlarından biri olduğunu belirten Güler, şunları söyledi:

"Türkiye'deki 14 uluslararası öneme sahip Ramsar Alanı'ndan biri olan Gediz Deltası, aynı zamanda doğal sit alanı olarak korunmaktadır. Türkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip kıyı sulak alanlarından biri olan ve 40 binden çok flamingonun yuvası olan İzmir'in Gediz Deltası, UNESCO'nun Dünya Doğa Mirası ile ilgili dört kriterinin tamamını sağlamaktadır. Bundan böyle İzmir Barosu olarak doğayı, iklimi, ekosistemi ve İzmir'i etkileyen, emsal nitelikli kent ve çevre davalarına hukuken her türlü desteğimizi sunacağımızı, Türkiye'nin dört bir yanında, doğal ve kültürel değerlere yönelik yağma ve talandan doğrudan etkilenen insanlarla ve ekoloji mücadeleleriyle dayanışma içerisinde olacağımızı deklare ediyor ve başta meslektaşlarımız olmak üzere bu ülkeye ve halka karşı sorumluluğu olan tüm meslek odası, kurum, dernek ve sivil toplum örgütlerini bu dayanışmanın bir parçası olmaya davet ediyoruz."

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel de Körfez Geçişi Projesi'nin iptaline yönelik açılan davalara müdahil olacaklarını belirtti. Açıklamanın ardından eylem sona erdi.