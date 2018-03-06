İzmir'de iki polise saldırı: 1 şehit, 1 yaralı

İzmir'de bir asker kaçağı kendisine GBT sorgulaması yapmak isteyen 2 polisi bıçakladı. Olayda bir polis şehit olurken, diğer polis ise yaralandı

Olay İzmir'in Bornova İlçesi'nde bugün saat 05.00 civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Kemalpaşa Mahallesi meydanında görev yapan polisler Mehmet Çelik ve Osman Çoban, durumundan şüphelendikleri 21 yaşındaki Serhat Ceyhan'ın durdurdu. Polisler Ceyhan'ın GBT sorgusunu yapmak istedi. Yoklama kaçağı olduğu öğrenilen Ceyhan ise polise kimliğini vermek istemeyerek karşı koydu. Bunun üzerine polis memurları Ceyhan'ı gözaltına almaya kalktı. Gözaltına karşı koyan Ceyhan, bıçağını çekerek polislere saldırdı.





Yaralanan iki polis hemen telsizleriyle yardım istedi. Olay yerine hemen ambulans ve çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri polislere olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ancak polis Mehmet Çelik kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı olan polis Osman Çoban ise hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.





Bıçaklama olayından sonra olay yerinden kaçan Serhat Ceyhan ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken, şehit polisin naaşı ise İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU



İzmir'in Bornova ilçesinde kimlik sorgulaması yaptığı sırada yoklama kaçağı olduğu belirtilen Serhat Ceyhan'ın bıçaklı saldırısında şehit olan polis memuru Mehmet Çelik'in (47) İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi tamamlandı. Adli Tıp Kurumu'na gelen şehit polisin eşi Aysun Çelik, gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta zorlanan Çelik'e, eşinin meslektaşları destek oldu.



İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLECEK



Bornova Asayiş Ekipler Amirliği'nde 10 yıldır görev yapan şehit polis memuru için İzmir Valiliği önünde bugün saat 15.00'te tören düzenlenecek. Ardından, evli ve iki çocuk babası şehidin cenazesi, Bornova'daki Hacı Neriman Beşer Camisi'ne getirilecek. İkindide kılınacak cenaze namazının ardından, şehit polis memuru Mehmet Çelik, Bornova Işıkkent Polis Şehitliği'nde toprağa verilecek.



TEDAVİLERİ SÜRÜYOR



Öte yandan olay sırasında yaralanan bıçaklı saldırgan Serhat Ceyhan'ın sevk edildiği Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındığı öğrenildi.



Yaralı polis memuru Osman Çoban'ın tedavisinin ise Ege Üniversitesi Hastanesi'nde sürdüğü belirtildi.