İzmir'de trafiğe çıkanlar dikkat! WhatsApp'tan ihbar dönemi başlıyor!

İzmir Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarını önüne geçebilmek ve özellikle yolcu otobüslerinde sürücü kaynaklı hataları en aza indirebilmek amacıyla vatandaşlara "WhatsApp İhbar Hattı" seçeneğini sunuyor

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin denetlenmesi için Türkiye'nin her yerinden ihbarların değerlendirildiği "0 552 135 0 155" numaralı "WhatsApp İhbar Hattı"nı devreye aldı.



10 günlük bayram tatilinde trafik önlemlerini artıran İzmir polisi, rutin kontrollerinin yanı sıra bir sosyal medya uygulaması olan "WhatsApp" programından da yararlanıyor.



Vatandaşlar, seyahat esnasında veya dışarıda kural ihlali yapan sürücüleri, cep telefonu üzerinden belirtilen ihbar hattına bildiriyor. Sosyal medya üzerinden ihbarı alan polis ekipleri ise verilen bilgiler doğrultusunda aracı takibe alıp işlem yapıyor.



İhbar hattını tanıtan polis ekipleri, kent girişinde bulunan kontrol noktalarında durdukları otobüsteki yolcuları yeni çalışmayla ilgili bilgi veriyor. Trafik polisleri, sosyal medyayı etkin kullanlanlara ihbar hattı ve otobüs şoförlerinin uyması gereken kuralları anlatıyor.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Arif Aysun yaptığı açıklamada, WhatsApp İhbar Hattı"nı özellikle yolcu taşıyan otobüslerdeki muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla kullandıklarını söyledi.



Söz konusu çalışmayı yaklaşık 2 aydır yürüttüklerini belirten Aysun, bu sürede kendilerine ciddi ihbarların ulaştığını ifade etti.



Yolcu otobüslerinin karıştığı kazaların sonucunun da ağır olabileceğini dile getiren Aysun, "Sorumsuz otobüs şoförlerinin halkımızı üzmelerine izin vermeyeceğiz. Trafik ihlalini gören, şoförlerinin seyir halinde cep telefonlarını kullandığını fark eden vatandaşımız hemen bize ulaşabilir. Hattımıza düşen ihbar anında değerlendiriliyor ve ilgili birime yönlendiriliyor. Sadece İzmir değil Türkiye'nin hangi şehrinde trafik ihlalini fark ettiyseniz bize bildirebilirsiniz." dedi.



Karayollarında drone destekli trafik uygulamaları da yaptıklarını dile getiren Aysun, oluşturdukları 83 polis ekibinin tatil boyunca 24 saat görevde bulunacağını aktardı.



Kurban Bayramı tatili için Isparta'dan İzmir'e gelen Hasan Tabakoğlu ise polisin teknolojiden istifade etmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.



Sosyal medya uygulamalarını kullandığını belirten Tabakoğlu, "Güzel bir çalışma olmuş. Vatandaşın sağlığı ve selameti için tam yerinde bir uygulama. Yetkililere teşekkür ederiz." dedi.



Uğur İşman da trafik kazalarının en aza indirilebilmesi için herkese görev düştüğünü, benzer çalışmaların da çok aktif kullanılması gerektiğini söyledi.