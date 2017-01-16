İzmir'de yasak aşk cinneti: 3 ölü

İzmir Aliağa'da bir kişi eşi ve sevgilisi olduğunu iddia ettiği kişi öldürdü, sonra da intihar etti

İzmir Aliağa'daki olay bugün sabah saat 09.30 civarında meydana geldi. 38 yaşındaki Mustafa Şirin, eşi Miray Şirin'i ve onun sevgilisi olduğunu düşündüğü Selahattin Demirkol'u oturdukları apartmanın girişinde vurarak öldürdü. Şirin ve Demirkol aldıkları kurşun darbeleriyle kanlar içinde kalırken, Mustafa Şirin daha sonra da tabancasını başına dayayarak intihar etti.



Silah seslerini duyan komşuları ise durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Demirkol'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Şirin çifti ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak Şirin çifti, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Şirin çiftinin iki çocuklarının olduğu öğrenildi.





