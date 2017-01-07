İzmir saldırısında yeni ayrıntılar: Teröristlere araçları alıp Irak'a kaçmış

İzmir Adliyesi'ne yapılan saldırının ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor

İzmir Adliyesi'ne saldıran 2 terörist ölü ele geçirilmişti. Saldırıda bir polis bir de adliye çalışanı şehit olmuştu. Olayla ilgili ayrıntılar ise çıkmaya devam ediyor.



İki teröristin önce PKK'nin özel kuvvetler biriminde eğitim aldığı öğrenildi. Suriye'den önce Mardin'e giden saldırganlar, İzmir'e ise 28 Aralık tarihinde geldi. Teröristler önce Bornova'da bir ev kiraladı. Evin sahibi A.K.'nin de teröristler için iki araba aldığı öğrenildi.



Alınan iki araçtan bombalı saldırıda kullanılan 09 HL 613 plakalı arabaya A.K.'nin 11 bin TL verdiği, kaçmak için bölgeye götürdükleri ve polis tarafından kontrollü şekilde patlatılan 45 LV 414 plakalı araca ise 12 bin TL ödediği öğrenildi.



Olay olmadan önce kaçmak için kullanacakları aracı adliye yakınına park eden teröristler olay yerine ise bomba yüklü araçla geldiler.



Teröristlerin yanlarındaki el bombaları ve roketatarları ise gitar çantasında taşıdıkları öğrenildi.



Teröristlerden biri elindeki gitar çantası ile araçtan inince diğeri de araçla polis motosikletine çarptı. Durumu fark eden şehit polis Fethi Sekin, önce havaya ateş açtı. Teröristler ise polise ateş açarak bombayı patlattı. Sekin, kaçan teröristin peşinden gitti ve birini vurarak etkisiz hale getirdi. Sekin mermisi bitince olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken diğer terörist de Sekin'in şehit olmasına neden oldu. İkinci teröristi de polis vurarak öldürdü.



Teröristlerin üzerinden ise sahte kimlikler çıktı. Kahramanmaraş Elbistan nüfusuna kayıtlı teröristin Dicle Üniversitesi öğrencisi olduğu ve 2015’te PKK’ya katıldığı öğrenildi. İkinci teröristin de kimliği tespit edildi ancak kesinleştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Patlatılan bombanın ise 150 kilo olduğu öğrenildi. Saldırıyla ilgili 18 kişi gözaltına alınırken, inşaat firmalarında çalışan A.K.’ya ait evde gerçekleştirilen aramada bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Saldırıda kullanılan araçları aldığı belirlenen A.K.’nın 1 Ocak’ta Hakkâri Esendere Sınır Kapısı’ndan Irak’a geçtiği kameralardan tespit edildi.