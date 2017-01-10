Karabağlar’da kara karşı tuzlama çalışması

Karabağlar Belediyesi ekipleri, İzmir’i etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların ve sürücülerin mağdur olmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Karabağlar’da Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı 15 kamyon, 4 iş makinesi ve toplam 60 personel, buzlanmaya karşı ana arterlerde tuzlama, kumlama ve kar küreme çalışmaları yapıyor.



İlçede kar yağışının yoğun olduğu ve buzlanmaya açık olan Eskiizmir Zerek bölgesi, Limontepe Kavşağı, Tahsin Yazıcı Mahallesi, İhsan Alyanak Bulvarı, Bozyaka Saim Çıkrıkçı, Faruk Akarsu Caddesi, Esentepe Mahallesi, Vatan Mahallesi ve General Kazım Özalp Mahallesi’nde tuzlama, kumlama ve küreme çalışmaları yapılıyor.



Karabağlar Belediyesi ekipleri, vatandaşların evlerine ve işlerine rahat ulaşması ve herhangi bir aksama yaşanmaması için bu gece de çalışmalara aralıksız olarak devam edecekler.



