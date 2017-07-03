Kocaoğlu: Tahtalı barajında kirlilik riski yok!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, orman yangını ve düşen helikopter nedeniyle Tahtalı'daki baraj gölünde herhangi bir kirlilik riski bulunmadığını açıkladı. Başkan Kocaoğlu, yangın sonrası bölgenin yeşillendirilmesi için de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak desteğe hazır olduklarını bildirdi

Menderes ilçesinde önceki gün makilik alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangın kontrol altına alınsa da, zaman zaman farklı bölgelerden yükselen alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın alanında incelemelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Hem kentimize hem de bölgemize çok büyük geçmiş olsun. Ağacından diğer canlılarına kadar çok kayıp yaşadık. Umarım en kısa zamanda yangın tamamiyle söndürülür ve soğutma çalışmaları tamamlanır" dedi.



Yangının başladığı günden bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm ekipleriyle seferber olduğunu hatırlatan Başkan Kocaoğlu, 40 araç ve 310 personelle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine destek verdiklerini söyledi. İlçe belediyelerinin de 20’den fazla arazözünün su takviyesi yaptığını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, "Yangın çok büyük oranda kontrol altına alınmış durumda. Bu kadar büyümesinin nedeni, yangının çıktığı yerin sarp bir coğrafya olmasından kaynaklanıyor. Karadan söndürme çalışmaları ancak kepçeler yol açtığından yapılabiliyor. Arkadaşlarımız, tüm ekipler fedakarca çalışıyor. Yangına maruz kalan alan içinde alevlenmeler oluyor. Onlar söndürülüyor. 3 gündür geceli gündüzlü fedakarca görev yapan herkese İzmir halkı adına teşekkür ediyorum. Hepimize büyük geçmiş olsun ” dedi.



Suda kirlilik söz konusu değil

Büyükşehir'den 40 araç ve 310 personel