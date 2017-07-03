Kocaoğlu: Tahtalı barajında kirlilik riski yok!

Menderes ilçesinde önceki gün makilik alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangın kontrol altına alınsa da, zaman zaman farklı bölgelerden yükselen alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın alanında incelemelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Hem kentimize hem de bölgemize çok büyük geçmiş olsun. Ağacından diğer canlılarına kadar çok kayıp yaşadık. Umarım en kısa zamanda yangın tamamiyle söndürülür ve soğutma çalışmaları tamamlanır" dedi.
Yangının başladığı günden bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm ekipleriyle seferber olduğunu hatırlatan Başkan Kocaoğlu, 40 araç ve 310 personelle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine destek verdiklerini söyledi. İlçe belediyelerinin de 20’den fazla arazözünün su takviyesi yaptığını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, "Yangın çok büyük oranda kontrol altına alınmış durumda. Bu kadar büyümesinin nedeni, yangının çıktığı yerin sarp bir coğrafya olmasından kaynaklanıyor. Karadan söndürme çalışmaları ancak kepçeler yol açtığından yapılabiliyor. Arkadaşlarımız, tüm ekipler fedakarca çalışıyor. Yangına maruz kalan alan içinde alevlenmeler oluyor. Onlar söndürülüyor. 3 gündür geceli gündüzlü fedakarca görev yapan herkese İzmir halkı adına teşekkür ediyorum. Hepimize büyük geçmiş olsun ” dedi.
Suda kirlilik söz konusu değil
Gazetecilerin, yangına müdahale sırasında Tahtalı Barajı’na düşen yangın söndürme helikopteri ile yangın sonrası oluşan küllerinin içme suyunu kirletip kirletmeyeceği yönündeki sorularına da yanıt veren Başkan Kocaoğlu, vatandaşların endişelenmemesi gerektiğini ve böyle bir riskin söz konusu olmadığını söyledi. Tahtalı Barajı Görece Arıtma Tesisi’nin İzmir’in en büyük içme suyu arıtma tesisi olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı şöyle devam etti: “Arıtma tesisimiz yağ ve akaryakıt gibi maddeleri arıtmaya uygun teknolojide. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Yangın söndürme çalışmaları sırasında Tahtalı Barajı’nın suyu kullanılıyor. Bu konuyla ilgili ‘barajın suyu azalacak’ şeklinde iddialar var. Birincisi, böylesine bir yangında elbette barajımızın suyu kullanılacak. Feda olsun. İkincisi, baraj gölümüzde yaklaşık 160 milyon metreküp su var. Ayrıca yeraltı su kaynaklarımız da var. Dolayısıyla barajdan alınan su, hesaplanacak bir şey değil. Elbette alacaklar ve alabildikleri kadar alsınlar da. Yangının ilk çıktığı gün, TEDAŞ elektrik iletim hattını tehlikeyi soktuğu için enerji verememiş; yaklaşık 5 saatlik bir su kesintisi yapmak durumunda kalmıştık. Yangından etkilenmeyen bölgelerden enerji verilince su vermeye başladık.”
Yangın sonrası alanın ağaçlandırılması ile ilgili de ellerinden ne geliyorsa yapmaya hazır olduklarını söyleyen Başkan Kocaoğlu, “Biz Tahtalı Baraj Havzası’nı hem kamulaştırıyoruz hem de yeşillendiriyoruz. Burada da bize görev düşerse, Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte seve seve maddi, manevi destek oluruz. Önemli olan, bu afetin en kısa dönemde geriye döndürülmesi. İzmir Büyükşehir Belediyesi bunun için de hazırdır” dedi.
Büyükşehir'den 40 araç ve 310 personel
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı alanda 20 adet arazöz, 6 adet 15 tonluk arazöz, 1 adet 18 tonluk arazöz, 2 adet hidrosup, 2 adet AKS olmak üzere 31 araç ve 256 personelle görev yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı 6 adet tonajlı araç ve 12 personeli, İZSU Genel Müdürlüğü de 3 adet tanker ve 6 personeli ile yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplam 310 personel ve 40 araçla 3 gün boyunca sahada görev yaptı. Seferihisar, Karabağlar, Güzelbahçe, Buca, Narlıdere, Balçova ve Menderes belediyeleri de 18 arazöz ve 36 personeli ile yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.