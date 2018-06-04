Ödemiş'te taş ve mermer ocağına karşı eylem

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Başova Yaylası'na mermer ve taş ocağı yapılmasını istemeyen köylüler ve çevreciler eylem yaptı

Ödemiş'in kırsal Çamyayla Mahallesi'ne 8 kilometre mesafedeki Başova Yaylası'na yapılmak istenen mermer ve taş ocağı, köylüler ve çevrecilerin tepkilerine neden oldu. Yaylada toplanan Derebebekler, Dereuzunyer ve Çamyayla mahallelerinde yaşayan bir grup köylü, bölgeye ocak yapılmak istenmesini, taşıdıkları dövizlerle protesto etti. Aralarında kadınların da bulunduğu grup, 'Suyuma, toprağıma, ormanıma dokunma' yazılı pankart ve 'Oksijen deposu olan Başova Yaylası'na gelme, girme, kirletme' ve 'Barbunyama, taze fasulyeme, domatesime dokuma' yazılı dövizler taşıdı.

Küçükmenderes Havzası Koza Hareketi Derneği (Koza-Der) Başkanı Selahattin Bağlı, "Sizler kendi arazilerinizde, güzelim ovada üretim yaparken, maalesef bir yandan bazı firmalar tarafından buraya mermer ocağı ve taş ocağı yapılması için girişimlerde bulunulmuştur. Burada 50 yıllığına taş ocağı yapılmak istenmektedir. Burada taş ocağı ve mermer ocağı açılması bu alandaki 40 bin ağacın yok olmasına neden olacaktır. Patlatılacak dinamitler yer altı sularının yok olmasına bu da tarım yapamamanıza neden olacak" dedi.

Derebebekler Mahallesi Muhtarı Fikret Toktaş da Başodva Yaylası'nda ne taş ne de mermer ocağı istemediklerini belirtip, "Geçen yıldan beri bu bölgeye mermer ocağı yapılması için bir takım girişimler var. Tek yaylamız olan buradan, binlerce insan yararlanmaktadır. Toprağımıza, suyumuza, ağacımıza dokunulmasına izin vermeyeceğiz" diyerek tepkisini dile getirdi.

Dereuzunyer Mahallesi Muhtarı Hasan Fırtına da, "Başova Yaylası'nda yaz ve kış aylarında üretim yapan onlarca üretici var. Burada taş ve mermer ocaklarının açılması demek, buradaki üreticilerin sonunun gelmesi demek olur" diye konuştu.

Köylülerden Emine Tüser, "Bizler, burada yetiştirdiğimiz ürünler sayesinde hayatımızı ve yaşantımızı bu şekilde sürdürmeye çalışıyoruz. Burada taş ocağı veya mermer ocağı yapıldığı takdirde bu yaylayı kullanan 3 kırsal mahalle bundan zarar görecek. Ekmeğimizle oynanmasın" dedi.

Köylüler açıklamanın ardından olaysız dağıldı.