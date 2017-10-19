Ölen eşi için helva dağıtırken, minibüsün altında kaldı

İzmir'de ölen eşi için helva dağıtan Hüsniye Yıldız minibüsün altında kaldı. 80 yaşındaki kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi

Ölen eşi için helva dağıtırken, minibüsün altında kaldı

Olay Buca İlçesi'nin Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 80 yaşındaki Hüsniye Yıldız, ölen eşi için helva dağıtmaya çıktı. O sırada yaşlı kadına sürücüsü belirlenemeyen bir minibüs manevra yaparken çarptı.

Kazayı görenler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan yaşlı kadını hemen hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayı görenler ise kazayı yapan sürücünün kaçtığını ve başka bir kişinin gelerek onun yerine kazayı üstlendiğini iddia etti. Polis şimdi asıl sürücünün kim olduğunu belirlemeye çalışıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kaza #buca kaza
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