Türk Eğitim Sen uyardı: Böyle giderse eğitimde kaos olur!

Görev sürelerinin sonuna doğru istifa ederek öğretmenliğe geri dönen okul yöneticilerinin sayısının arttığı söyleyen Türk Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Merih Eyüp Demir, ‘Konuyla ilgili gerekli tedbirleri bakanlık almalı. Öncelikle de yönetici atamalarında liyakata öne verilmeli’ çağrısında bulundu

Ali Budak-

Rakamlar her yıl artıyor

Milli Eğitim yetkililerinden almış oldukları bilgi ile son 1 yılda İzmir’de 46 müdür, 3 müdür başyardımcısı ve 192 müdür yardımcısı olmak üzere toplam 241 yöneticinin görevinden ayrılarak öğretmenliğe dönüş yaptığı bilgisine ulaştıklarını belirten Demir, şöyle devam etti: Yaklaşık 3 bin okulun bulunduğu İzmir’de, ortaya çıkan bu rakamlar endişe verici. İzmir eğitim camiasında ise bu sayının, geçtiğimiz yıllarda yaşanan ve halen devam eden istifalarla birlikte 400’lere yaklaştığı konuşuluyor. Bu durum eğitim-öğretimi olumsuz etkilemekte. Bu duruma bir çözüm olarak istifa işlemlerinin yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılması düşünülebilir.

‘Mülakat yönetimi kabul görmedi’

Yöneticilerin görevden ayrılma sebeplerinin başında görevlendime denilen sistemin olduğunu ileri süren Demir, ‘En önemli ayrılma sebepleri arasında yönetici atama sisteminin kaldırılarak görevlendirme denilen, içeriği net olarak anlaşılamayan bir sisteme dönüş sayılabilir. 4 yıllığına görevlendirilen arkadaşlarımız 4 yıl sonra yapılacak mülakatın sonucunu öngöremediği için sürenin dolmasına yakın bir zamanda istifa ederek öğretmenliğe dönüyor. Okul müdürlerinin üzerindeki iş yükü ve sorumluluk ise gün geçtikçe artıyor. Müdür yardımcısı olan arkadaşlarımızın neredeyse tüm bakanlıkların işlerini yapıyor olmaları da bu etkenlerden bir diğeri. Her yıl değişen yönetici görevlendirme yönetmelikleri de yönetici olma niyetindeki arkadaşlarımızın kafalarında soru işaretlerine neden oluyor. Mülakat yöntemi kabul görmedi. Yönetici kadrosuna geçen arkadaşlarımız maddi kayıplar yaşıyor’ şeklinde konuştu.

Bakanlığa liyakat çağrısı

Bu durumun sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Demir, bakanlığa şu çağrıda bulundu: Bu sistemin devam etmesi halinde eğitim sistemimizi büyük bir yönetim kaosu bekliyor. Bu durumla ilgili tedbirleri Milli Eğitim Bakanlığı bir an evvel almalı. MEB, yönetici konusunu baştan sona ele alması gerekiyor. Yönetici kadrosuna atanacak arkadaşlarımızla ilgili mevcut sınıflar arasından değerlendirme yapılmalı. Konuya hizmet sınıfı açısından da yaklaşılmalı. MEB, bu konuyu illerde oluşturacağı ve sendika temsilcilerinin de bulunacağı komisyonlar vasıtasıyla masaya yatırmalı. Elde edilecek veriler ışığında torpil ve suistimallerin önüne geçerek liyakati ön plana çıkaracak bir sistem geliştirmek zorunda. Getirilecek sistemle atamalarda, yönetici adaylarına dışardan müdahalelerin engelleneceği ve sadece ortaya konan kriterlere uygun arkadaşlarımızın atanacağı bir sistem oluşturulmalı. Türk Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Merih Eyüp Demir, mülakatla 4 yıllığına göreve gelen okul yöneticilerin görevlerinin sonlarına doğru istifa ederek öğretmenliğe geri dönmesiyle ilgili bir basın açıklaması yaptı. 4 yıllığına görevlendirilen müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıların 4 yıl sonra tekrar yapılacak olan mülakatın sonucu öngöremediği için görev süresinin bitmesine yakın bir zamanda istifa ederek öğretmenliğe döndüğünü söyleyen Demir, ‘Bu durum sürdürülebilir değil. Böyle devam etmesi devam halinde ise eğitim sisteminde büyük bir yönetim kaosu yaşanacak. Bakanlığın bu soruna çözüm geliştirmesi gerekiyor’ dedi.Milli Eğitim yetkililerinden almış oldukları bilgi ile son 1 yılda İzmir’de 46 müdür, 3 müdür başyardımcısı ve 192 müdür yardımcısı olmak üzere toplam 241 yöneticinin görevinden ayrılarak öğretmenliğe dönüş yaptığı bilgisine ulaştıklarını belirten Demir, şöyle devam etti: Yaklaşık 3 bin okulun bulunduğu İzmir’de, ortaya çıkan bu rakamlar endişe verici. İzmir eğitim camiasında ise bu sayının, geçtiğimiz yıllarda yaşanan ve halen devam eden istifalarla birlikte 400’lere yaklaştığı konuşuluyor. Bu durum eğitim-öğretimi olumsuz etkilemekte. Bu duruma bir çözüm olarak istifa işlemlerinin yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılması düşünülebilir.Yöneticilerin görevden ayrılma sebeplerinin başında görevlendime denilen sistemin olduğunu ileri süren Demir, ‘En önemli ayrılma sebepleri arasında yönetici atama sisteminin kaldırılarak görevlendirme denilen, içeriği net olarak anlaşılamayan bir sisteme dönüş sayılabilir. 4 yıllığına görevlendirilen arkadaşlarımız 4 yıl sonra yapılacak mülakatın sonucunu öngöremediği için sürenin dolmasına yakın bir zamanda istifa ederek öğretmenliğe dönüyor. Okul müdürlerinin üzerindeki iş yükü ve sorumluluk ise gün geçtikçe artıyor. Müdür yardımcısı olan arkadaşlarımızın neredeyse tüm bakanlıkların işlerini yapıyor olmaları da bu etkenlerden bir diğeri. Her yıl değişen yönetici görevlendirme yönetmelikleri de yönetici olma niyetindeki arkadaşlarımızın kafalarında soru işaretlerine neden oluyor. Mülakat yöntemi kabul görmedi. Yönetici kadrosuna geçen arkadaşlarımız maddi kayıplar yaşıyor’ şeklinde konuştu.Bu durumun sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Demir, bakanlığa şu çağrıda bulundu: Bu sistemin devam etmesi halinde eğitim sistemimizi büyük bir yönetim kaosu bekliyor. Bu durumla ilgili tedbirleri Milli Eğitim Bakanlığı bir an evvel almalı. MEB, yönetici konusunu baştan sona ele alması gerekiyor. Yönetici kadrosuna atanacak arkadaşlarımızla ilgili mevcut sınıflar arasından değerlendirme yapılmalı. Konuya hizmet sınıfı açısından da yaklaşılmalı. MEB, bu konuyu illerde oluşturacağı ve sendika temsilcilerinin de bulunacağı komisyonlar vasıtasıyla masaya yatırmalı. Elde edilecek veriler ışığında torpil ve suistimallerin önüne geçerek liyakati ön plana çıkaracak bir sistem geliştirmek zorunda. Getirilecek sistemle atamalarda, yönetici adaylarına dışardan müdahalelerin engelleneceği ve sadece ortaya konan kriterlere uygun arkadaşlarımızın atanacağı bir sistem oluşturulmalı.