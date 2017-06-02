Aslı Enver doğruladı: Ayrıldık

Uzun zamandır gündemde olan Aslı Enver ile Murat Boz'un ayrıldığı iddiası ilk kez gerçeklik kazandı. Soruları yanıtlayan Enver, ayrıldıklarını doğruladı

Ünlü şarkıcı Murat Boz, geçtiğimiz günlerde gittiği bir mekanda Bahar-Nihal Candan kardeşlerle yakalanmıştı. Bu olay magazin gündemine damga vurmuş ve bu olay yüzünden de Aslı Enver ve Murat Boz ilişkisinin bittiği konuşulmuştu. Ancak ikili bugüne kadar olayla ilgili bir açıklama yapmamıştı.





Konuyla ilgili ilk açıklama Aslı Enver'den geldi. Enver ilişkilerinin bittiğini doğruladı. Ancak aldatma olmadığını belirten Enver, Murat Boz'la olaydan 10 önce ayrıldıklarını söyledi.





Fotoğraflar duruyor

Gazeteciler Enver'e sosyal medyada neden Murat Boz'la birlikte çekindikleri fotoğrafların durduğunu sordu. Enver de kavga etmediklerini ilişkilerini bitirdiklerini bu yüzden de fotoğrafların durduğunu söyledi.Özcan Deniz'le ilgili çıkan aşk dedikoduları sorusuna da yanıt veren Enver, öyle bir şey olmadığını söyledi.