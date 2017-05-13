İbrahim Erkal, son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü Sanatçı İbrahim Erkal, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Erkal için öğle namazının ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenledi. Cenazede taziyeleri Erkal'ın annesi Hatice Erkal, eşi Filiz Akgün, oğlu Levent Erkal taziyeleri kabul etti

Cenazeye Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Ali Müfit Gürtuna, Erkal'ın eşinin amcası Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgül, müzik yapımcısı Şahin Özer ile İzzet Yıldızhan, Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam, Gökhan Tepe, Mahsun Kırmızıgül, Hakan Altun, Kutsi ve Emine Ün gibi isimler katıldı.





Faturayı ağır ödedi

Derin bir üzüntü hissediyorum

Cenaze öncesinde kısa bir açıklama yapan İzzet Yıldızhan, “Benim kan kardeşim kendisi, biz ailecek iç içe yaşıyorduk. Talihsizlik faturayı kendi çok ağır ödedi. İyi bir insandı, çektiği eziyeti başkalarına yansıtması gerekirken içine atıp, tansiyon, şeker gibi streslerin bütününü kendine yarattı. Faturayı ağır ödedi" dedi.Bir gazetecinin sanat camiasından katılımın az olduğu şeklindeki sorusu üzerine Yıldızhan, “Olmaları gerekir diye düşünüyorum. Çok vefasız bir işin içindeyiz. İnsan onun için önce ailesine sonra etrafındaki ilişkilerine dostluklarına sıkı sıkı sarılmalı. Sahte olduğunu görüyoruz. Sahte ilişkiler içindeyiz. Burada son görev, bir dua etmek, arkasından namaz kılmak camia olarak da son görev" diye konuştu.Sanatçı Arif Susam da bir açıklama yaparak, “Söylenecek bir şey yok gencecik kardeşimizi kaybettik. Şimdiye kadar kimseye kötülüğü olmayan, sanat camiasında tanıdığım kimsenin kalbini kırmayan çok değerli bir kardeşimizdi. Allah'ın takdiri, mekanını cennet etsin, geride kalanlara sabır versin. Yeni doğmuş çocuğu vardı, 40 günlük. Gelmeyenlerde sağ olsun, gelenlerde sağ olsun. Bir yerde sanatçılarda da vefasızlık örneği bunlar. Her şey insanlar sağ iken demek ki iyiymiş. Öbür dünyaya göç ettiklerinde dostluk orada bitiyormuş. Son görevimizi yapmaya geldik biz, bugün gelmeyeceksiniz de ne zaman geleceksiniz? Her şey sağlığında mı güzel?" diye konuştu.Gökhan Tepe de, “Son görevimizi yapmak için dualarla caminin avlusundayız. Çok derin bir üzüntü hissediyorum. Eminin benimle birlikte hepiniz aynı üzüntüyü yaşıyorsunuzdur. Takdiri ilahi" dedi.Eski manken ve oyuncu Emine Ün ise, “İbrahim'i kaybetmek şu anda gerçekten çok üzücü. Hem ona üzülüyorum, hem eşine üzülüyorum, hem çocuklarına üzülüyorum, hem annesine üzülüyorum. Yarın anneler günü. Karmaşık duygular içindeyim. Çok erken bir veda oldu" şeklinde konuştu.Cengiz Kurtoğlu, Mahsun Kırmızıgül, Kutsi ve Hakan Altun tabutun başına gelerek bir süre dua etti. Kalabalık nedeniyle cenaze namazı için safların oluşturulmasında zorluk yaşandı. Cenaze namazı sırasında Erkal'ın 11 yaşındaki oğlu Levent Erkal da saf tuttu.Cenaze namazının ardından Erkal'ın Türk Bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına taşındı. Erkal, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.