Şarkıcı Fulin: Akalın'ı artık sevmiyorum

Aleyna Tilki ve Demet Akalın arasında olan polemiklere şarkıcı Fulin de dahil olmuştu. Bir alışveriş merkezinden görüntülenen şarkıcı, Demet Akalın'a saygı duyduğunu ancak artık kendisini sevmediğini söyledi.
Demet Akalın ve Aleyna Tilki arasındaki polemiklerde şarkıcı Fulin'in de ismi geçmişti. Ancak ilk başlarda Fulin'in tarafından olan Akalın, daha sonra taraf değiştirmiş ve Aleyna Tilki'nin safına geçmişti.
Şarkıcı Fulin, bir alışveriş merkezinde gazetecilere yakalandı. Gazeteciler Fulin'e ilk önce geçtiğimiz günlerde gittiği Eskişehir'de bıçaklanan Emrah Karaduman'ı sordu. Emrah Karaduman'la daha önce sevgili olan Fulin, olaydan dolayı çok üzüldüğün açıkladı. Emrah Karaduman'ın kendisindeki yerinin ayrı olduğunu belirten şarkıcı, Karaduman'ı aramak istediğini ve de hastaneye gitmek istediğini ancak ikisini de yapamadığını söyledi.
Bazı insanlar orada olduğu için gitmemeyi tercih ettiğini ve geri planda kalmayı uygun bulduğunu belirten Fulin, Karaduman iyileştiğinde onu arayacağını da söyledi.
Konuşmak istemiyorum
Karaduman'a saldırı sonrası Aleyna Tilki hemen Eskişehir'e gitmiş ve Karaduman'ı ziyaret etmişti. Gazeteciler de Fulin'e bu yüzden mi hastaneye gitmediğini sordu. Fulin bu soruya, "O kızla ilgili konuşmak istemiyorum. Şu saatten sonra bu tartışmayı devam ettirmek de istemiyorum" şeklinde yanıt verdi.
Artık sevgim yok
Demet Akalın'ın Tilki ile aralarının düzelmesi konusunda da konuşan Fulin, Akalın'a saygı duyduğunu ancak artık onu sevmediğini de anlattı. (Milliyet)