Alanya'da sualtı ragbisi müsabakaları sona erdi

Alanya Belediyesinden yapılan açıklama göre, Alanya Olimpik Yüzme Havuzu'nda üç gün boyunca gerçekleştirilen organizasyonda, 8 kulüpten 8 erkek, 6 kadın takımından toplam 150 sporcu mücadele etti.Kaynak: AA
Erkeklerde Ege Sualtı Ragbisi Spor Kulübü birinci, İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ikinci ve İl Emniyet Polisgücü Spor Kulübü üçüncü oldu.
Kadınlarda ise İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü birinciliği, Ege Sualtı Ragbisi Spor Kulübü ikinciliği ve Oğuzhan Özkaya Spor Kulübü üçüncülüğü elde etti.
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