Karşıyaka galibiyeti koruyamadı

Erkan Kart- TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçını berabere tamamlayan düşme potasındaki Karşıyaka, ilk yarının son maçında Kırklarelispor ile de berabere kaldı: 1-1. Maçın 38. dakikasında Can'ın golüyle öne geçen Yeşil-kırmızılı ekip, 84'te Davut'un golüne engel olamadı. Bu sonuçla 11 puana yükselen yeşil-kırmızılılar, 16. Basamakta kalıp Kahramanmaraşspor'un 3 puan gerisine düştü

Maç dakikaları

6. Dakikada sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Battal'ın şutunu Alişan güçlükle çıkardı.

23. Dakikada kaleci Alişan'ın kısa vuruşunda topu önünde bulan Harun, yaklaşık 25 metreden aşırma bir vuruşla kaleye gönderdiği top üst direkten geri döndü.

38. Dakikada Karşıyaka öne geçti. Battal'ın pasıyla ceza sahasına sızan Can plase bir vuruşla topu kaleci Alişan’ın altından ağlara gönderdi: 1-0.

65. Dakikada Onur'un soldan ortasına altıpas üzerinde Can dokunamadı.

84. Dakikada Kırklarelispor eşitliği sağladı. Karşıyaka ceza sahasında oluşan karambolde sağ çaprazda topu önünde bulan Davut'un yerden vuruşunda top filelere gitti:1-1.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Burak Pakkan (xxx), Ali Etlikçi (xxx), Şehmus Baysal (xxx)

KARŞIYAKA: Erhan (xx) - Mustafa Değirmenci (xxx), Cenk (xx), Metin (xx), Onur (x), Mustafa Aşan (x), Arif (x), Harun (xx), Mahmut (x) (Dk. 71 Namik x), Battal (xx) (Dk. 84 Tayfun), Can (xxx)

SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR: Alişan (xx) - Davut (xxx), Gurur (xx), Soner (xx), İbrahim (xx), Enis (x) (Dk. 54 İsmet x), Ahmet (xx), Metincan (xx), Osman (xx), Oğuzhan (x) (Dk. 67 Burakcan), Caner (xxx)

GOLLER: Dk. 38 Can (Karşıyaka), Dk. 84 Davut (Kırklarelispor)

SARI KARTLAR: Cenk, Arif, Mustafa Değirmenci (Karşıyaka)