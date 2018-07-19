Transferin gözdesi Kuşcan

Geçtiğimiz sezon Aliağaspor’un Süper Amatör Küme’den Bölgesel Amatör Lig’e çıkmasında büyük rol oynayan usta golcü İbrahim Kuşcan üst üste iki sezonda şampiyonluk yaşarken, 2018-2019 sezonu için transferin de gözdesi oldu

Erkan Kart-Futbola Göztepe alt yapısında başlayan İbrahim Kuşcan geçtiğimiz sezon Aliağaspor ile başarılı bir sezon geçirerek takımının şampiyonluğa ulaşmasında büyük rol oynadı. Yeni sezon için bir çok İzmir kulübünün transfer listesinde yer alan tecrübeli isim 2009-2010 sezonunda İzmirspor’da profesyonel olarak mücadele etti. Bir yıllık İzmirspor macerasının ardından Güzelbahçe Belediyespor, Seferihisar Belediyespor, Somaspor ve son olarak 2016 – 2017 sezonunda Torbalıspor forması altında şampiyonluk yaşadı.

29 yaşındaki usta golcü 2017-2018 sezonunda Aliağaspor formasıyla 25 Lig karşılaşmasına çıkarken, şampiyonluğa giden yolda 5 Play-off karşılaşmasında takımı adına mücadele etti. 9 gol ile rakip fileleri havalandıran Kuşcan, üst üste ikinci kez şampiyonluk sevincini yaşadı. İki sezon üst üstte şampiyonluk tacınla gururlanan Kuşcan, “Geçtiğimiz sezon çok iyi bir mücadele örneği göstererek adımızı Bölgesel Amatör Lig’e yazdırdık. Zorlu Süper Amatör Lig maratonunda atmış olduğum gollerimle şampiyonluğumuza katkıda bulunmak beni çok mutlu etti. Gelecek sezonda üst üste üçüncü şampiyonluğu yaşayacağım hedefi olan bir takıma transferim gerçekleşecek.” dedi.