Tv dizileri için sürekli yeni yüz arayan yapımcıların tercih ettiği ajanslarla birlikte birçok insana hayalini gerçekleştirme fırsatı sunulmaktadır. Ajanslar yeteneklerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Profesyonel kadrolarıyla hizmet veren cast ajansları birçok farklı yaş grubundan oyuncu olmasını sağlamaktadır. Dizi oyuncusu olmak için başvuru seçilen cast ajansının internet sitesine girerek fotoğraflı başvuru yapmak gerekmektedir.

Çocuk Oyunculuk Ajansı Seçimlerinde Dikkat!

Çocukları için ajans başvurusu yapmak isteyen anne babalar gitgide artmaya başlamıştır. Ebeveynler çocuklarını ajanslara kaydettirmek istediğinde belirli kriterleri önceliğinde bulundurarak işlemlerini gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

· Ajansın kapsam alanı anne babalar için belirlenen kriterlerin başında gelmektedir.

· Aileler çocuk oyunculuk ajansı tercihi yaparken çocukları için hassas çalışmalar yapacak ve kariyer yönlendirmelerini düzgün şekilde gerçekleştirecek ajanslardan yana şansını kullanmalıdır.

Dizi Oyunculuk Başvurusu Yaparken Gerekli Kriterler

Dizi cast ajansları yapım şirketleri tarafından deneyimli ya da deneyimsiz oyuncuların tercih edilmesinde yardımcı olmaktadır. Özverili ve yoğun çalışma gerçekleştirilen dizi ekiplerinde yapımcılar koordinasyonu sağlamak için oyuncu seçimine çok dikkat ederler. Dizi oyunculuk başvurusu yapmak için www.castistanbul.com sitesinden başvuru formunu doldurarak gerçekleştirebilirsiniz.