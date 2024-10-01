Denizli'de 2 Ekim Çarşamba günü hava durumu az bulutlu olarak seyredecek. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde, nem oranı ise %55 civarında olacak.

Detaylı hava durumu raporu

Sıcaklık Değişimi Denizli'de gün boyunca en düşük sıcaklık 13°C olarak ölçülürken, en yüksek sıcaklık ise 27°C'ye ulaşacak. Bu sıcaklıklar, mevsim normallerinin biraz üzerinde bir seyir izliyor.

Nem ve Rüzgar Nem oranı %28 ile %55 arasında değişecek. Rüzgar, gün boyunca 6 km/sa hızla esecek ve yönü genel olarak güneyden esmesi bekleniyor.

Uç Sıcaklıklar Gün içerisinde en düşük sıcaklık 13,2°C, en yüksek sıcaklık ise 33,9°C olarak tahmin ediliyor. Bu sıcaklık aralıkları, gün içinde hava koşullarının değişebileceğini gösteriyor.

Hava durumuna dikkat

Güneşli ve sıcak bir gün geçirileceği için dışarıda vakit geçireceklerin yeterli su içmeleri ve güneş koruyucu kullanmaları öneriliyor. Özellikle öğle saatlerinde dikkatli olmakta fayda var.

02 Ekim 2024 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.