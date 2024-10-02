Denizli, 3 Ekim Perşembe günü güneşli bir havayla uyanacak. Hava durumu tahminlerine göre, sıcaklık 16°C ile başlayacak ve gün içinde 33°C'ye kadar yükselecek. Rüzgar hızı 20 km/sa, nem oranı ise %31 seviyesinde olacak.

Detaylı hava durumu tahmini

Sıcaklık: Gün boyunca sıcaklık 16°C'den 33°C'ye kadar yükselerek, bu tarihin sıcak geçeceğini gösteriyor. Gece saatlerinde ise sıcaklığın 12.5°C'ye kadar düşmesi bekleniyor.

Nem: %31 oranında seyredecek nem, yaz mevsiminin etkilerini hissettirecek. Bu da dışarıda geçireceğiniz zaman için rahat bir atmosfer yaratacak. Balıkesir’de 2 Ekim hava durumu | Mevsim geçişlerine dikkat!

Rüzgar: Rüzgar hızı 20 km/sa ile 45 km/sa arasında değişecek. Hafif rüzgar, sıcak günlerde serinleme hissi verebilir.

Denizli'de güneşli ve sıcak bir gün geçirmek isteyenler için mükemmel bir fırsat! Dışarıda vakit geçirecek olanların bu güzel havadan faydalanmasını öneriyoruz. Güneş kremi ve şapka gibi koruyucu önlemler almayı unutmayın!

03 Ekim 2024 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.