UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. 3 Ekim 2024 Perşembe günü, Hoffenheim ile Dinamo Kiev kozlarını paylaşacak. Futbolseverler bu önemli karşılaşmanın detaylarını merak ediyor.

Hoffenheim - Dinamo Kiev maçı, saat 19.45'te başlayacak ve tabii Spor kanalında canlı olarak yayınlanacak. Her iki takım da grupta üst sıralara çıkmak için bu maça büyük önem veriyor. Maç öncesi takımların muhtemel 11'leri ve diğer detaylar taraftarlar tarafından sıkça araştırılıyor.

Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hoffenheim, deplasmanda Midtjylland ile 1-1 berabere kaldı. Dinamo Kiev ise kendi sahasında Lazio'ya 3-0 mağlup oldu. İki takım da Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 puanını almak için sahaya çıkacak.