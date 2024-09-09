9 Eylül 2024'te yıldızlar size ne söylüyor? Bugün burcunuza özel ipuçlarını kaçırmayın; geleceğinize ışık tutacak rehberliği keşfedin!09.09.2024

Koç Burcu ; Sürpriz teklifler sürpriz ilişki haberleri evlilik kararları ortaklık kararları için harika zamanlardan geçiyor olacaksınız bir taraftan bu güzel gelişmelere kendinizi hazır hissetmiyor olsanız da hayatın artık tatlı ve şansı yüzünü deneyimlemeye başlayacaksınız diyebilirim bir yandan da mevcut işleriniz rutinlerinizle alakalı sorumluluklar sizi yorabilir zorlayabilir zaman zaman bağışıklığınızın düştüğünü hissedebilirsiniz kendinizi halsiz ve yorgun hissedebilirsiniz ama tüm bunlara rağmen güzel haberler kapıda

Boğa Burcu ; Parasal konularla alakalı iş hayatınızda alakalı güzel şanslar elde edebileceğinizi söyleyebilirim mali durumunuz birden iyileşmeye başlayabilir. Sürpriz yerlerden kazanlar gelebilir. Eğer iş arıyorsanız şanslı teklifler şanslı haberler ve görüşmeler söz konusu olabilir yine sağlık ve bedenle alakalı konularda da oldukça pozitif durumlar olabilir. Aşk ve ilişkiler konusunda veya varsa çocuklarınızla alakalı sorumluluklar noktasında zaman zaman bunaldığınızı hissediyor olabilirsiniz. Kendinize iyi gelecek şeyler yapmak isterken sorumluluklar sizi sıkıyor bunaltıyor gibi hissedebilirsiniz ama yine de şans sizden yana.

İkizler Burcu ; Sürpriz aşk teklifleri ile karşı karşıya kalabilir içinizdeki coşku ve bugüne kadar yaşadığınız şeylere vermiş olduğunuz reaksiyonların artık meyvesini toplamaya başlıyorsunuz ve gerçekten evet şans varmış ve beni bulabilirmiş hissini iliklerinize kadar yaşayacaksınız ev aile kariyer hayatıyla alakalı zorluklar ve sorumluluklar zaman zaman sizi yoruyor olsa da evet bu hafta başınıza gelecek olan güzel gelişmelerin tadını çıkarın.

Yengeç Burcu ; Ev yuva aile konuları geçmiş travmalar köklerden gelen meseleleri iyileştirmek adına güzel şanslar var belki ailenizle güzel vakit geçirip bazı konuları netleştir bilirsiniz kafanızda belki kaybettiğinizi düşündüğünüz o içsel huzuru sevgiyi şefkati yeniden yakalayabilirsiniz kendinizi huzurda ve güvende hissedeceksiniz her ne yaşıyorsanız bunu daha çok ruhsal ve duygusal alanda yaşayabilirsiniz. Çok fazla sıkılmış bunalmış hissediyorsunuz ama bu hafta bir şekilde içsel huzuru dinginliği dengeyi yakalayacaksınız.

Aslan Burcu ; Şanslı bir haftadasınız. Özellikle kariyer gelirlerinizdeki artışla alakalı pozitif etkileşimler yaşayabileceğiniz gibi güzel teklifler alabilirsiniz hoş ortamlara girebilirsiniz size geleceği umutla bakmanız sebebiyet verecek bu umudu tetikleyecek ihtimaller geliyor insanlar geliyor belki arkadaşlar ve dostlar belki de yeni Sözleşmeler geliyor buradan parasal konularla alakalı ödeme ve borç dengesi ile alakalı zorluklar yaşıyor olabilirsiniz veya çok fazla beklediğiniz desteği göremiyor olabilirsiniz ama bir şekilde yeni ihtimallerde karşınıza çıkmakta pes etmeyin.

Başak Burcu ; Kariyer hayatınızla alakalı gelecek planlama ve programlamalarınızla ilgili güzel etkileşimler var kariyer gelirlerinde artış olabilir terfi görevde yükselme gibi konular söz konusu olabilir veya kendi değerinizi kendi yerinizi bulabilirsiniz ve bir şekilde onurlandırılabilirsiniz. Vermiş olduğunuz çaba için dikkatleri üzerinize çekeceksiniz ve ev kendinize güveniniz artabilir. İkili ilişkiler alanında sizi biraz yoruyor. Evlilik ortaklıkl sorumluluklar ciddi anlamda üzerinize sırtınıza yük gibi hissediyorsunuz ama yine de üstesinden geleceksiniz.

Terazi Burcu ; Uzaklardan gelen bir aşk uzaklardan gelen bir davet teklif veya artık ruhsal anlamda size iyi gelen o yolu bulabilirsiniz bir yol buluyorsunuz bir yola çıkıyorsunuz veya bir sohbetle beraber içinizdeki güzellikleri keşfediyorsunuz. Bakış açınız değişiyor olabilir. Biraz sağlık problemleriyle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.

Akrep Burcu ; Gizli aşk ya da ruhsal keşif yolculuğuna çıkıyor olabilirsiniz. Sizi iyi gelecek olan ne ise onu buluyor olabilirsiniz. Bu yeni bir aşkta olabilir. Spiritüel bir yolculukta. Derinden bağlandığınız derinden hissettiğiniz bir ilişkiye merhaba diyebilirsiniz veya artık ruhsal alanda içsel huzurunuzu yakalamanın yollarını deneyimlemiş olabilirsiniz artık biraz daha bu manevi alana hükmederken bulacaksınız kendinizi ve hiç umulmadık yerlerden gelen haberler destekler belki de Sezgisel mesajlar belki de dualarınızla süreci yöneteceksiniz. Arkadaş çevresi ve çocuklarla alakalı sorumluluklar sizi yorup uzuyor olsa da bu içinizde doğan filizlenen o güzellik size iyi hissettirecektir

Yay Burcu ; Yeni bir ilişkilye başlayabilir ya da mevcut ilişkiniz de şekil değiştirebilirsiniz. Yakın zamanda ayrıldıysanız tekrar bir araya gelebilirsiniz. Yeni bir ortaklık kurmak üzere olabilrsiniz. Geleceğe daha çok umutla bakmanın yeni yollarını yakalayabilirsiniz oldukça şanslı etkileşimler mevcut. Kariyer hayatı ev hayatı arasındaki dengeyi sağlamakta zorlandığınızı aile yüklerini sizi ciddi anlamda bunalttığını düşünüyor olsa da üstesinden geleceksiniz.

Oğlak Burcu ; Kariyer hayatınızla alakalı çok güzel destekler yakalayabilirsiniz özellikle ar yeni bir işe girmek işte kendinizi göstermek tanınmak insanlar tarafından itibar görmek açısından oldukça muhteşem etkiler söz konusu artık iş hayatınızla alakalı tatmin yakalayabileceksiniz. Hayatınızda oturtmuş olduğunuz rutinlerde hiç ummadık yerlerden tatlı destekler görebilirsiniz. Sorumlulukların her zaman farkında olan siz biraz sorumlukluklardan kaçmak istebilirsiniz. Yalnız kalmak içe dönmek isteyebilirsiniz.

Kova Burcu ; Uzaklarla ilgili konularınız günden de uluslararası işler basın yayın konuları uzak mesafe ilişkileri yeni eğitim planları taşınma durumları söz konusu olabilir. Bu hafta size iyi gelecek. Farklı çevre ve ortamlara girebilirsiniz ve sevebilirsiniz. İkinci baharına yelken açabilirsiniz. Değişim dönüşüm yeni projeler yeni aşklar kapıda. Dönüm noklarınızdan birini yaşamak üzeresiniz.

Balık Burcu ; İkili ilişkiler alanında karşı tarafın tutarsız davranışları sizi sıkacak bunaltacak ama aileniz Yuvanız bunlarla alakalı gelişmelerde kendinizi iyi hissedeceksiniz. Ev almak taşınmak evde değişim ve tadilat yapmak gibi gündemleriniz olabilir. Miras konunuz var bir yerden beklediğiniz destek ya da kredi başvurunuz veya ailesel çözümlenmesi gereken meseleler ve konular var bunlarla alakalı oldukça şanslısınız güzel destekler göreceksiniz elinizde yüklü miktarda paralar geçebilir.