İzmir Körfezi’nde çevre kirliliği, şehir iklim değişikliği ile derinleşiyor. Bu cümleyi oluşturan kelimeler körfez kirliliğini çözecek şifreleri veriyor.

Cümle içeriğinde:

Çevre

Şehir

İklim

Değişim kelimeleri var.

Körfez kirliliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kapsama alanına giriyor mu?

Evet!

İzmir Körfez kirliliğinin çözümü salt, İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda düşünülebilir mi?

Hayır!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın İzmir Körfez kirliliğini İzmir Büyükşehir Belediyesi ile diyalog kurma yerine eleştirmesi doğru mu?

Doğru değil!

Diyalog kanallarını açın!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum’un İzmir Körfez kirliliğine basın açıklamasıyla yaklaşarak “siyasi nafaka” beklentisi içinde olması şık olmadı.

Murat Kurum, sade vatandaş olarak elbette eleştiriler yapar.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koltuğu, Körfez kirliliği üzerinden İzmir belediyesini hedef alan eleştiriler için oluşturulmadı. Makam, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile görüşerek belediye ve bakanlık imkanlarıyla çözüm üretme görevi verir.

Ülkenin iki farklı kurumu olan bakanlıkla belediye İzmir Körfez kirliliğini ivedilikle çözmeliler.

Genel ve yerel yönetim seçimlerinde İzmirliler oy verdiler.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın açıklamalarının satır aralarında, öncesinde uyguladığı yaptırımları, güncel eleştirileri İzmirliler için bir şey ifade etmiyor. Kendi aralarındaki kurumlar arası argüman, yasal işleyişlerin kendi içinde seyridir.

Sorumluluk!

Bakanın eleştiri yaklaşımı kuşkusuz Körfez kirliliğinin çözümünü çözümsüzlüğe sürükler. Her iki kurum toplumu temsil ediyor olmalarından dolayı; tartışmalarını işin dokusuna uygun sürdürerek, öneri, katkı sunarak somut çözüm üretmeliler.

İzmirliler, yerel yönetimlerin geçmişten bu güne olanakları dahilinde Körfez’in temizliği için çalışma yürütüldüğünü biliyorlar. Benzer krizlerde sorumluluğun yerel yönetimlerde olması bir şey ifade etmiyor. Merkezi yönetimin sağladığı bütçe, mevzuat, yasalar dahilinde çözümü imkansız olabiliyor.

Bakanlığın körfez kirliliğinin çözümü için katkı sunması, öncelikle temsil ettiği makama, bakanı olduğu hükümete karşı sorumluluğudur. Bakanın temsil ettiği hükümete İzmirliler seçimlerde oy verdiler. İzmirli seçmenlerin oylarıyla iktidar olan hükümetin bakanlığı, Körfez kirliliğini amasız, fakatsız belediyeyle birlikte çözmelidir.

Ne yapmalı?

Bakanlık, tüm muhatapları biraraya getirip, Körfez kirliliğini çözmeli. İzmir Büyükşehir Belediyesi Körfez’i temiz tutma, denize dökülen tüm akıntıları denetleme sorumluluğunu sürdürmeli.

Ah be güzel İzmir!

İzmir Körfezi bizi görmüyor.

İzmir Körfezi’nden koku yayılıyor.

İzmir Körfezi’nde canlılar ölüyor.

İzmir’in çevresinde çıkan yangının külleri soğumadan imara açılıyor.

İzmir - İstanbul ve İzmir -Ankara hızlı tren beklentisi sürüyor.

İzmir - Ankara, İzmir- Antalya otoyolu…

İzmir ‘de kentsel dönüşüm

İzmir depremin hasarı, trafik sorunu…

Açıklamalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: İzmir Körfezi'nde çevre felaketi yaşanıyor. Bunun sorumlusu görevdeyken Körfez için tek bir adım atmayanlar.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Sayın Bakan, bir muhalefet partisi il başkanı gibi basın toplantısı yaparak, yerel yönetimlerimizi hedef göstermektedir.

Ayrışmaya hayır!

İzmir Körfezi’nin kirliliğinin çözümü için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı müdahil olmalı.

İzmir Körfez kirliliği, Kurumları ayrıştırarak; kibir, kinayet siyaseti seyrinde çözümsüzlüğe sürüklenmemeli. Belediye ve bakanlık küfeyi birlikte sırtlayarak çözüm üretmeliler.

Bu sesleniş, İzmirlilerin arzusu, talebi, istemi, ricası değil. Bakanlık ve belediyenin işbirliği geliştirme, çözme görevlerini hatırlatmalarıdır.

Hadi hayırlısı…