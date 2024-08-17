Global yapay zeka veri çözümleri lideri 0xScope, Web3 ekosistemindeki en son inovasyonu olan Scopechat’i duyurdu. Scopechat, kripto piyasalarında işlem yapma yöntemlerini köklü bir şekilde değiştirmek için tasarlanmış yapay zeka destekli bir işlem asistanıdır. Bu gelişmiş araç, hem deneyimli yatırımcılar hem de kripto dünyasına yeni adım atanlar için önemli bir kaynak olmaya aday.

Yapay zeka ile kripto işleminde yeni bir dönem başlıyor

Scopechat, 0xScope’un yapay zeka teknolojisinin gücünü kullanarak Web3 ekosistemindeki işlem sınırlarını genişletmeyi amaçlıyor. Kullanıcılara gerçek zamanlı bilgiler ve stratejik analizler sunarak daha bilinçli ve başarılı yatırım kararları almalarını sağlayan Scopechat, zincir içi ve zincir dışı verileri birleştirerek 7/24 erişilebilen kapsamlı bir veri çözümü sunuyor. 0xScope CEO’su Phillip Torres, Scopechat’in potansiyeline vurgu yaparak, “Scopechat ile kripto piyasasında işlem yapma deneyimini yeniden tanımlıyoruz. Yapay zeka olanaklarımız, kullanıcıların en kapsamlı veri analiziyle desteklenmelerini ve profesyonel seviyede işlem yapmalarını sağlıyor,” dedi.

Scopechat: İşlem yapmadan önce ilk adımınız

Scopechat, kullanıcıların hızla değişen kripto piyasasında önde olmalarını sağlayacak şekilde tasarlandı. Piyasa duyarlılığını analiz etme, zincir içi etkinliği izleme ve günlük yapay zeka odaklı token uyarıları sunma konularındaki yetenekleriyle dikkat çekiyor. Platformun öne çıkan özellikleri arasında gelişmiş AI Skoru, piyasa duyarlılığı, fonlama oranları ve influencer'lardan gelen bilgilerle desteklenen geniş veri analizi yer alıyor. İşlem Sinyalleri, token fiyatları üzerindeki potansiyel etkilerine dayalı hızlı ve bilinçli kararlar almanıza yardımcı olan gerçek zamanlı uyarılar sağlıyor. Global Uyarılar ise günlük, kişiselleştirilmiş token bildirimleri sunarak yatırımcılara piyasa fırsatlarından haberdar ediyor. Ayrıca, Zincir İçi Ölçümler, bir token'ın transferleri ve varlıkları hakkında ayrıntılı grafikler ve veriler sunarak piyasa dinamiklerini kapsamlı bir şekilde gözler önüne seriyor.

0xScope hakkında

200'den fazla global partneri ve 1 milyondan fazla kullanıcısıyla 0xScope, yapay zekanın Web3’e entegrasyonunda lider konumda. 9,5 milyondan fazla token, 29.764 proje ve 298 milyon etiketten oluşan veri tabanı ile sektörde öncü olan 0xScope, yapay zeka odaklı yeniliklerle geleceği şekillendirmeye devam ediyor.