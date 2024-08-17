İzmir’in Karabağlar ilçesi Yeşildere Caddesi'nde, Hilal Köprü üzerinde büyük bir trafik kazası gerçekleşti. Olay yerine hızla intikal eden güvenlik ekipleri, gerekli önlemleri alarak kazaya karışan araçları yol dışına çıkarma çalışmalarına başladı.

Trafik akışı durdu

Kazanın etkisiyle, Yeşildere Caddesi'nde Karabağlar istikametine doğru trafik akışı oldukça yavaşlamış durumda ve yoğunluk Meles Kavşağı'na kadar uzanıyor.

Güzergahı kullanacaklar dikkat

Yol kullanıcılarının bu güzergahı kullanırken dikkatli olmaları ve alternatif yolları değerlendirmeleri önemle tavsiye edilmektedir.