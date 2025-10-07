Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir ay önce evlenen Tunay Acar ve Keziban Pars, tartışmanın ardından yaşanan silahlı olayda hayatını kaybetti. Çiftin cesetleri, Acar’ın oğlu sayesinde ortaya çıktı.

Karı koca hayatını kaybetti

Olay, Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi’nde meydana geldi. Tunay Acar (42) ile bir ay önce evlendiği eşi Keziban Pars (44), evde alkol aldıktan sonra çıkan tartışma sonucu silahlı bir trajedi yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, tartışmanın ardından Tunay Acar eline aldığı tüfekle eşini başından vurdu. Katil koca daha sonra aynı silahla intihar etti.

Oğluna “Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak” demiş

Tunay Acar’ın oğlu, babasına ulaşamayınca durumu yetkililere bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri, kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve girdi. Yapılan incelemede karı kocanın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Oğluyla vedalaşan Tunay Acar’ın, “Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak” diyerek onu evden gönderdiği öğrenildi.

1 ay önce evlenmişler

Olayın ardından yapılan incelemelerde, Tunay Acar ve Keziban Pars’in 1 ay önce evlendiği ve aralarının iyi olduğu tespit edildi. Çiftin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı Morgu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve detaylar araştırılıyor.