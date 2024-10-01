Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, sabah saatlerinde 17°C civarında seyredecek olan sıcaklık, öğle saatlerinde 27°C’ye kadar yükselebilecek.

Rüzgar ve Nem Oranı

Rüzgarın, kuzeydoğu yönünden hafif esmesi beklenirken, nem oranının %50 civarında olacağı öngörülüyor. Bu durum, sıcak havanın daha da hissedilmesine neden olabilir.

Akşam Saatleri

Akşam saatlerinde ise sıcaklık 20°C civarına düşerek, serin bir hava sunacak. Özellikle açık havada zaman geçirecek olan vatandaşların, akşam serinliğine karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hava durumunun sıcak geçmesi nedeniyle, güneş altında uzun süre kalmamaya ve bol su tüketmeye özen göstermek önemli. Ayrıca, UV ışınlarına karşı koruyucu kremler kullanılması da tavsiye ediliyor.

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